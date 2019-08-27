进口商品越来越触手可及

7月9日，山东青岛港外贸集装箱码头，货轮在装卸集装箱。

俞方平摄（人民图片）

8月20日，一架B737中国邮政国际货邮航班从浙江义乌机场直飞日本大阪关西机场，由此标志着中国邮政“义乌-大阪”国际货邮航线首航成功。

龚献明摄（人民图片）

位于北京SKP的华联精品超市内，整齐摆放着各种进口酒水和饮料。

本报记者 王俊岭摄

中外商家在上海绿地全球商品贸易港里展示进口商品。

新华社记者 陈 飞摄

近日，中国国际进口博览会（简称“进博会”）官方网站开通观众报名系统，中国国内观众可以在进博会官网的“参观预登记”等选项下进行注册，为自己预订好门票。

首届进博会举行不到一年间，进口商品在中国供给的种类和数量显著增多，进口商品越来越频繁地出现在各类“超市”“卖场”的货架上以及网购一族的“购物车”上，对于普通消费者正变得触手可及。未来，随着第二届进博会的举行，进口商品有望更进一步融入中国消费者的生活，而外国企业和客商也将从中国市场的转型升级当中分享更多红利。

进口货亮相场景增多

——不仅在一线城市，还进入更多中小城市；品种、品牌持续增加

“711”“罗森”等外资便利店、传统大型超市、主题购物中心、精品小店……随着“永不落幕进博会”的影响持续扩大，进口商品越来越多地走进百姓的日常生活。

在长春兴隆综合保税区，来自日本、韩国、俄罗斯等国的进口商品供应非常丰富。每逢周末下午，保税区产品展示区的门口，不时有人拎着大包小包走出来。仔细观察会发现，展示区购物中心的进口商品零售价格比国内专柜的价格明显低一些。比如，一款来自日本的防晒霜专柜价格为228元，而这里的售价仅为198元。

据购物中心相关负责人介绍，虽然这个展示区离长春市区比较远，但很多消费者专门开车到这里购物。“这里进口商品种类比较多，价格便宜，开车半小时就能以机场免税店的价格买到想要的进口商品。最重要的是可信度很高，不用担心买到假货。”专程过来购买进口商品的长春市民王女士说。

位于北京SKP购物中心的华联精品超市内，各种进口商品在货架上的“地盘”也越来越大。泰国的猫粮、法国的布列孔特奶酪味薯片、新西兰蜂蜜、比利时草莓味啤酒、美国阿拉斯加鳕鱼片、意大利天然草本牙膏……在每一个品类的商品货架上，都有相当比例的进口商品供消费者挑选。

除了直接面对消费者，很多进口商品还经过国内商家的“排列组合”，以更新颖的形式为消费者提供全新体验。在上海亚龙国际广场B1楼的角落里，一家仅十几平方米的“嘿咖啡”小店，一夜之间成为当地“网红”。在小小店堂里，巴西的豆子、德国的磨豆机、意大利的咖啡机、日本的牛奶、比利时的焦糖饼干……宛若一个“甜品联合国”。已经喝了40年咖啡的店主刘厚军说：“全世界每个地方都有好东西，我们要把好东西整合起来，这才是做好一杯咖啡的重要因素。”

“近年，我能感觉到身边的进口商品明显增多了，尤其是东南亚那边的进口食品，不仅进口商品专卖店更多了，有些大型超市也为进口商品开设了单独的分区，进口商品的种类也更加丰富。对于不同种类的商品，我的消费意愿也不同。比如，我更倾向于购买进口的耐用品和化妆品，认为质量会相对较好。如果是快消品，国产商品价格会更实惠一些。”家住广东的工程师任为说。

“海淘”玩法花样翻新

——购买渠道丰富，物流配送加快，买进口优质货品更简便了

与实体店相比，通过网络购买进口商品更加方便快捷。“海淘”购物也成为年轻一代购买进口商品的重要渠道之一。特别是近年来，随着全球海淘产业的不断发展，“海淘直播”“组团拼单”等新玩法走进了越来越多人的生活。

海淘直播指商家将在海外购买商品的过程以直播方式呈现在消费者眼前的销售模式，每一场直播都是在构建一个买手与用户高频及强交互强信任感的场景。买手通过视频化的直播，不仅全方位展示海外商品，同时把他们储备的专业知识和宝贵经验传递给消费者。

中央民族大学大三学生袁天月是一名资深的“海淘”爱好者，她告诉笔者：与直接在线下店面购买相比，“海淘”虽然程序更复杂，但是价格也会更便宜。“尤其是赶上‘黑色星期五’一类的节日，价格会低很多。现在，市面上出现了一些专业的海淘软件，我有时候也会选择一些口碑较好的软件，在上面下单。”袁天月说。

很多年轻人会选择通过组团拼单的方式降低海淘成本，与其他人一起购买国外商品，然后走一个转运单分摊费用，这样可以降低转运费，有时也可以享受到购物网站的折扣。这一过程中，“社区+电商”类App也快速发展起来，在为一部分用户分享商品使用心得提供平台的同时，让另一部分用户获得更加细致的“海淘”攻略，从而丰富消费者购买进口商品的体验。

“海淘”的发展为国内相关企业带来了商机。作为京东旗下品牌，京东海囤全球主营业务就是跨境进口商品交易，是主打原产地直购的电商平台，商品直接从美加、日韩、欧洲、大洋洲等70多个国家和地区采购。

京东海囤全球营销负责人余荣华对笔者表示：“随着消费者生活质量和需求不断提升，中国国际进口博览会为人们展示了健康、养老、教育、衣食住行等多个领域优质产品，成为促进消费升级的一个重要助力，正在带来众多利好。首届进博会以来，我们全力创新服务模式，物流方面做到了最快当天完成配送，该服务模式也开创了境内跨境物流冷链服务先河。在‘海淘’过程中，消费者可以在京东App海囤全球频道的‘品牌溯源’页面和标记‘品牌溯源’的商品中看到原产地相关情况。这些措施很大程度上满足了对新产品新服务和个性化消费的需求。”

关税接近发达市场水平

——中国已将关税总水平降低到7.5%，比大部分发展中国家低很多

进口商品变得触手可及，折射了中国扩大开放的巨大机遇。仅以消费者最喜闻乐见的食品为例，海关总署统计数据显示，近10年来，中国进口食品贸易以年均17.4%的速度增长，2018年首次超过700亿美元。目前，已有176个国家和地区的2283种进口食品纳入到准入管理，18295家境外输华食品企业获批注册，33059家进出口代理商在海关备案。专家指出，中国主动扩大进口，不仅是一项外贸政策，更是中国对外开放政策的重要抓手之一，对中国经济自身以及对世界经济发展都意义重大。

日前，商务部副部长钱克明在谈及中国对外开放成果时表示，中国已将关税总水平降低到7.5%，比大部分发展中国家要低很多，接近发达国家、发达市场对外开放水平。未来，将继续以负面清单为核心，推进投资自由化，加快推进2019年版全国和自由贸易试验区的外商投资准入负面清单等开放举措全面实施。

事实上，开放政策层面的不断深入正在帮助进口商品加速来到中国消费者生活中。7月底，国务院常务会议进一步明确，调整扩大跨境电商零售进口商品清单，落实允许综合保税区内加工制造企业承接境内区外委托加工业务的政策，吸引国际知名品牌在华首发新品，带动扩大消费，促进国内产业升级。

西班牙埃菲社报道指出，中国发布2019年版外资准入负面清单、自贸试验区外资准入负面清单，制定《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》，新设6个自由贸易试验区，明年1月1日实施新的外商投资法律制度……中国开放领域越来越多，中国投资环境不断改善，这些将给世界其他国家发展带来更多机遇。

南非小企业发展部部长恩沙维尼说，开放的中国为世界带来珍贵礼物，南非十分期待第二届进博会。“进博会为世界各国搭建了重要的经贸平台，在促进国际自由贸易和投资合作方面发挥的作用不言而喻。去年南中双边贸易额达435亿美元，创下历史新高，希望借进博会进一步提升南非商品和企业在中国的知名度。”

“首届进博会期间，以京东集团为主体直接签约并采购总金额近1000亿元人民币的进口商品。第二届进博会新产品、新技术的数量和质量将超过去年，这意味着会有更多的优秀企业和产品参展。京东海囤全球也将利用这个平台，争取和其他优秀企业品牌开展良好的合作关系，为了更好地提高消费者的购物体验而持续努力。”余荣华说。

开放共赢的果实沉甸甸(开放谈)

子 渡

开放带来进步。市场经济的发展，就是一个市场不断开放、要素充分流动、企业竞争合作、分工日益深化的过程。

首届进博会至今，中国主动顺应国内消费升级趋势，采取了更加积极有效的政策措施，促进居民收入增加、消费能力增强，培育高端消费新增长点，持续释放国内市场潜力，进口商品的数量、质量、影响力、覆盖面都上了一个新台阶。可以说，以进博会为代表的一系列实质性开放举措，正在结出沉甸甸的开放共赢硕果。

“酒好也怕巷子深”。全球各国要素禀赋不同、比较优势各异，能够生产出很多独具特色的优质产品。如果没有足够广阔的市场空间，资源优势就难以转化成民众福祉。中国主动扩大对外开放，打造“永不落幕的进博会”，恰恰为全球企业特别是“酒好巷子深”型企业提供了巨大的市场机遇。2018年，中国进口总额14.09万亿元；今年1—7月，进口总额7.93万亿元；预计未来15年，中国进口商品和服务将分别超过30万亿美元和10万亿美元……对于外国企业和厂商来说，这些数字不仅简单而有力勾勒出中国消费者强大的购买力，更为其商品和服务带来了“真金白银”的销量。与此同时，在进口商品加速走进寻常百姓家的过程中，中国的电商、物流、金融、贸易等相关企业也将获得更大的舞台与更多的商机。

“甘瓜抱苦蒂，美枣生荆棘”。如果仅仅把目光聚焦在一时一地，似乎进口商品抢占国内市场可能影响一些行业或企业的利益，但从促进经济高质量发展的角度来看，多几条“鲶鱼”未必是坏事。当前和今后一个时期，中国经济面临外部风险与内部转型压力的双重挑战，供给和需求两侧都有制约经济发展的因素，但主要矛盾还在供给侧。一些行业、企业在低竞争环境形成的市场优势中日子过得舒服，时间久了便放松了对于产品质量的要求以及对消费者需求的关注。然而，居民收入增长和消费者需求升级的步伐却“不等人”。因此，及时扩大国外优质商品进口，在满足国内消费者需求、加深国际经济联系的同时，还可以显著提升国内相关行业的竞争水平，鼓励更多国内企业“向质量要效益”，最终促进国内经济转型升级。

若以更宏观的角度看，进口商品更加“触手可及”的意义还在于促进中国与世界其他经济体进行产业链层面的整合。随着生产力的发展，社会分工日益精细化，国际经济合作也不仅仅是日常看到的终端消费品贸易那么简单。但从消费品入手，扩大进口，做强外贸，可以为产业链上下游更多中外企业合作带来机会。从这个意义上说，首届进博会至今带来的进口商品供给增加，无疑是中国与世界各经济体深度融合、结出更大共赢果实的一个良好开端。

(责编：袁勃)