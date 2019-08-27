我国自贸试验区建设布局逐步完善

在国新办26日举行的6个新设自由贸易试验区总体方案有关情况吹风会上，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文介绍，从2013年自贸试验区工作启动以来，我国自贸试验区的建设布局逐步完善，形成了覆盖东西南北中的改革开放创新格局，在投资贸易自由化便利化、金融服务实体经济、政府职能转变等领域进行了大胆探索，取得了显著成效。

“为了在更大范围进行改革创新的实践和探索，通过更深层次的改革激发高质量发展的内生动力，通过更高水平的开放彰显中国支持建设开放型世界经济的坚定决心，党中央决定在山东等6省区新设一批自贸试验区。”王受文说。

深层改革 激发动力

王受文介绍，6个新设自由贸易试验区整体方案有以下特点：

突出以制度创新为核心。在充分借鉴现有自贸试验区成功的改革试点经验的基础上，围绕投资、贸易、金融、事中事后监管等方面，提出各具特色的具有系统性、集成性的改革试点任务。比如，云南自贸试验区创新沿边经济社会发展新模式；河北自贸试验区探索建立数字化贸易监管模式。

突出扩大开放。立足各自区位优势，深化与周边国家和地区经贸合作，更好服务对外开放总体战略布局。比如，广西自贸试验区围绕构建国际陆海贸易新通道，深化沿边对外开放，推动跨境贸易、跨境物流、跨境劳务合作等发展；黑龙江自贸试验区进一步扩大对俄罗斯合作，积极推动人员出入境便利、企业“走出去”；河北自贸试验区支持生物医药和生命健康产业开放发展。

突出引领高质量发展。充分发挥战略叠加优势，通过制度创新，破解发展难题，推动发展质量变革、效率变革、动力变革，聚集新产业、新业态、新模式。比如，山东自贸试验区围绕发展海洋经济，加快推动海洋科技创新，培育东北亚水产品加工和贸易中心，推进国家海洋药物中试基地建设，提升海洋国际合作水平；江苏自贸试验区推动科技与产业融合，促进集成电路、人工智能、生物医药、纳米技术应用等产业创新发展。

突出服务和融入国家重大战略。进一步对标高标准国际经贸规则，充分利用各地资源禀赋优势与区位优势，形成各有侧重、各具特色的试点格局，积极服务“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、东北振兴、长三角区域一体化发展、海洋强国等国家战略。

各具特色 各有优势

山东省副省长任爱荣介绍，山东自贸试验区共119.98平方公里，涵盖济南、青岛、烟台3个片区，战略定位是以制度创新为核心，全面落实中央关于增强经济社会发展创新力、转变经济发展方式、建设海洋强国的要求，加快推进新旧发展动能接续转换、发展海洋经济，形成对外开放新高地。

江苏省副省长郭元强说，江苏自贸试验区3个片区各具特色、各有优势，在未来的探索实践中也将各展所长。南京江北新区将着力建设具有国际影响力的自主创新先导区、现代产业示范区和对外开放合作重要平台；苏州工业园区将着力在开放创新融合上取得新突破，打造全方位开放、国际化创新、高端化产业、现代化治理等4个高地；连云港将着力打造亚欧重要国际交通枢纽、集聚优质要素的开放门户和“一带一路”交汇点建设的重要支点。

广西壮族自治区副主席杨晋柏说，广西将发挥与东盟国家陆海相邻的独特优势，构建连接“一带一路”有机衔接的门户。积极打造面向东盟的金融开放门户，着力在面向东盟的大宗商品贸易、跨境电商、服务贸易以及贸易便利化等方面创造新的经验，着力打造国际一流营商环境，深化与“一带一路”国家贸易、产业和金融合作，加快构建更为开放的体制机制。同时，将加快建设西部陆海新通道，打造西南中南地区开放发展新的战略支点；创新推动跨境合作，着力探索边境经济发展新途径。

河北省副省长夏延军表示，河北自贸试验区重点在战略定位、片区选择和制度设计上充分聚焦服务京津冀协同发展重大国家战略。在战略定位上，将全面落实党中央关于京津冀协同发展战略和高标准高质量建设雄安新区要求，积极承接北京非首都功能疏解和京津科技成果转化，着力建设国际商贸物流重要枢纽和新型工业化基地、全球创新高地和开放发展先行区。在片区选择上，河北自贸试验区选择了雄安、正定、曹妃甸、大兴机场4个片区，在产业发展上注重了互补性。

云南省副省长张国华表示，云南自贸试验区建设过程中将注重服务和融入国家发展战略。主动对接京津冀协同发展、长三角一体化、粤港澳大湾区、西部大开发等国家发展战略，全面落实中央关于加快沿边开放的要求，着力打造“一带一路”和长江经济带互联互通的重要通道，建设连接南亚东南亚大通道的重要节点，推动形成我国面向南亚东南亚辐射中心、开放前沿。力争经过三至五年的改革探索，努力建成贸易投资便利、交通物流通达、要素流动自由、金融服务创新完善、监管安全高效、生态环境质量一流、辐射带动作用突出的高标准高质量的自由贸易试验区。同时，将注重高质量跨越式发展、改革创新、防控风险、营造一流营商环境。

黑龙江省副省长程志明介绍，黑龙江自由贸易试验区总体方案重点从6个方面来进行建设和探索：一是切实加快转变政府职能；二是深化投资领域改革；三是推动贸易转型升级；四是深化金融领域开放创新；五是培育东北振兴发展新动能；六是建设以对俄罗斯和东北亚为重点的沿边全面开放合作新高地。通过以上创新举措为提升沿边开放提供更大发展空间，创造更多的合作发展机遇。

《 人民日报 》（ 2019年08月27日 06 版）

(责编：杨曦、庄红韬)