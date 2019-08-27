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钟声：不要误判中国坚决反制的意志能力

2019年08月27日08:22  来源：人民网－人民日报
 

　　美方进一步提高中国输美商品关税税率，严重违背两国元首共识，损害中美两国利益，威胁全球产业链供应链安全，拖累国际贸易和世界经济增长，完全是损人害己之举。美国一些人竟然还天真地妄想“中方不会对美上调关税作出反制”，说明他们误判了形势，尤其严重误判了中国坚决反制的意志能力。

　　面对美方一再极限施压，中方保持理性、克制态度，坚决维护和捍卫国家核心利益和人民根本利益，在重大原则问题上决不让步。中方坚决反制任何挑衅，有能力奉陪到底。从6月1日起对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率，到宣布建立“不可靠实体清单”制度，从发出赴美留学、旅游预警，中企暂停采购美农产品，到近日出台第三轮反制措施……中方言出必行！任何人妄图通过极限施压迫使中国接受无理要求，都不可能得逞。

　　美国一些人死守“独占利益”的欲念，迷恋霸权地位，不惜侵害发展中国家的正当权益。但正如美国哥伦比亚大学经济学教授杰弗里·萨克斯指出：“美国单边主义行动对世界经济具有多重影响，所有人都在为这种政策付出代价，因为它削弱了全球合作，增加了各种冲突的风险。”美方的单边主义和霸凌主义行径，严重践踏国际公平正义，严重威胁以规则为基础的国际秩序和多边贸易体制。中国坚定采取有效反制措施，既是维护和捍卫自身利益，也是维护和捍卫全世界人民共同利益。

　　中方的立场是一贯的、明确的：贸易战没有赢家，我们不愿打、不怕打，必要时不得不打。任何人误判中国坚决反制的意志能力，继续一意孤行，必将在中国人民的钢铁意志面前付出代价。


　　《 人民日报 》（ 2019年08月27日 03 版）

(责编：杨曦、庄红韬)
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