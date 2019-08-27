外交部评“美国企业离开中国”： 奉劝美方三思而行，切勿意气用事

新华社北京8月26日电（记者 温馨） 外交部发言人耿爽26日表示，中国经济已深度融入全球市场。即使所谓美国企业撤出中国，自然会有别人填缺补位，最终受损的还是美国。
当日例行记者会上，有记者问：美国总统特朗普上周五发推特称，我命令伟大的美国公司立即开始寻找在华经营的替代方案，包括从中国迁回美国并在美生产。中方对此有何回应？
耿爽说，美方有关言论发出后，美国股市及大宗商品价格大幅下跌。美国各界人士纷纷表示反对，国际社会也对这种极限施压的做法表达了担忧。
耿爽表示，中美建交40年来，两国经济已经形成你中有我、我中有你的利益格局和互惠互利关系。强行让中美经济“脱钩”，势必威胁全球产业链供应链安全，引发国际金融市场动荡，危及国际贸易和世界经济增长。这种做法与市场经济规律相违背、与自由竞争规则相违背、与经济全球化潮流相违背，必将遭到包括美国企业在内的所有利益攸关方的质疑和反对。
他说，中国经济发展到今天，内需已经成为增长的主要动力，发展运筹的空间十分宽广。与此同时，中国经济已经深度融入全球市场，与世界各国都建立了紧密的联系，辗转腾挪的空间也十分充裕。今年1－5月，德国、韩国、日本、英国对华投资分别增长100.8%、88.1%、18.9%、9.2%，欧盟对华投资增长29.5%。“所谓美国企业撤出中国，更像一句政治口号，而不是务实举措。即使发生，自然也会有别人来填缺补位，到头来受损的还是美国。”
“中美经济‘脱钩’根本就不是缓解中美经贸摩擦的良方，更不是解决美国自身问题的出路。还是那句话，与中国经济脱钩就是与机遇脱钩，与世界脱钩，与未来脱钩。还望美方多多听取各界意见，算清利弊得失，切勿意气用事。”耿爽说。
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