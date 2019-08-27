原标题：我国乡村物流有望迎来建设高潮

无论是补基建投资短板，还是激发农村巨大消费市场，农村物流建设都已成为政策的重要发力点。近日，多部委频发新政，地方也在加快部署，着力打通“最后一公里”。在业内专家看来，我国乡村物流有望迎来建设高潮，从而为激发内需潜力注入动力。与此同时，随着乡村物流基础设施的日益健全，以往乡村物流存在的“加价”等末端乱收费乱象也有望得到解决。

乡村市场成扩大内需发力点

乡村市场正成为扩大内需的重要领域。

7月30日召开的中共中央政治局会议提出，深挖国内需求潜力，拓展扩大最终需求，有效启动农村市场，多用改革办法扩大消费。会议提出，稳定制造业投资，实施城镇老旧小区改造、城乡冷链物流设施建设等补短板工程，加快推进信息网络等新型基础设施建设。7月31日召开的国务院常务会议要求，要扩大电子商务进农村覆盖面，加快补上农产品冷链物流短板。

8月12日，交通运输部、国家邮政局、中国邮政集团公司联合印发了《关于深化交通运输与邮政快递融合 推进农村物流高质量发展的意见》（以下简称《意见》），着力解决农村地区物流需求规模小、布局分散的实际情况，以及物流配送成本高、运营效益差等问题。

事实上，近些年来，针对农村物流发展滞后现状，财政、发改、商务、交通等部门先后出台多项政策文件，重点解决基础设施不足、信息化标准化程度低、城乡共同配送体系不健全、冷链物流水平差、专业人才短缺等问题。

各个地方也在加快部署。比如，河南省今年多举措支持补齐农村物流短板，推动完善农村物流体系，安排资金5000万元，支持郑州、许昌、鹤壁、濮阳等6市（县）首批城乡高效配送试点城市建设。广西省提出要加快建设县、乡、村三级农村物流网络节点体系，力争今年底农村物流网络节点覆盖率达80%，明年底达90%。甘肃省日前印发文件，对农村物流网络节点建设及加快农村物流发展工作进行了安排。

专家认为，伴随物流基建包括冷链物流工程的实施，冷链物流建设将迎来大发展，物流业的冷链短板将会逐步补齐，国内需求将进一步释放。

“农村地区基础设施薄弱、流通成本偏高等问题依然存在，导致一些优质农产品卖不出去、卖不上价的问题时有发生。”商务部流通促进中心供应链处处长兼农产品流通促进中心主任王水平在接受《经济参考报》记者采访时表示，农村市场是我国当前及未来一段时期扩大内需、保持经济平稳发展的重中之重。有效启动农村市场的关键，在于有效推动“工业品下乡”和“农产品进城”，而二者都需要物流作为支撑。

王水平认为，补齐“最后一公里”短板，有利于促进优质工业消费品进入农村市场，推动农村消费升级，缩小城乡消费差距；有利于解决农产品“卖难”窘境，增加农民收入，提高消费能力；有利于加快补齐农村交通、仓储等基础设施建设，为乡村振兴奠定产业基础，增强“造血”能力，培育内生发展动力；有利于完善城乡共同配送体系，构建通畅高效的双向流通渠道，降低物流成本，提高物流效率。

大规模农村物流建设有望开启

业内认为，与发达国家相比，目前我国物流基础设施建设整体滞后，尤其是西部地区、偏远山区和贫困地区，运输、仓储、配送等设施规模和水平远远不能满足发展需要，其中农产品冷链物流设施短缺问题尤为突出。在新一轮政策力挺之下，大规模农村物流建设有望开启。

以冷链物流为例，王水平告诉记者，据测算，目前我国果蔬、肉类、水产品等生鲜农产品冷链流通率平均约30%，与美、日等发达国家90%的平均水平相比，仍有很大差距，预冷设施、冷藏库、冷运车辆、信息平台等设施明显短缺，投资缺口较大。

2016年，财政部、商务部为山东、河南等10省市冷链基础设施建设提供支持资金约40亿元。2019年，财政部、商务部确定为山东、江苏等15个省（区、市）农商互联和农产品供应链建设工作提供财政资金支持，明确将商品化处理设施设备和冷链物流作为重点。

“预计此轮中央财政资金可带动社会投资约500亿-600亿元，可发挥较好的引导作用。不过，这对于全国的城乡物流基础设施建设而言，资金缺口仍然很大，未来仍需要更多的社会资本投入。”王水平说。

商务部研究院电子商务研究所所长、研究员张莉对《经济参考报》记者表示，农村物流有其特殊性，一是交通基础建设难度大，农村地域广大，地理环境复杂，路途远、路面差、山路崎岖的比较多，公路全覆盖难以实现；二是物流服务体系难以健全，网点全覆盖难度大。导致农村物流相对成本高，管理难以统一规范。因此，推进农村物流高质量发展，首先要解决上述问题。

值得一提的是，专家指出，随着农村物流体系的完善，农村物流服务终端存在的服务差、乱收费等乱象也有望得到解决。

王水平表示，目前制约农村电子商务发展的最大因素仍在于物流环节，设施不足、信息化水平落后、成本高、效率低等问题突出。同时，由于农村地区物流体系不发达，市场竞争不充分，加之行业监管不到位等原因，部分物流服务终端存在一些服务差、乱收费等不良现象。随着农村物流体系的进一步完善，以及农村市场秩序的逐步规范，这些问题将得到有效解决。

需加大政策扶持提升投资效益

不过，有关专家也指出，农村物流点多、面广、量小，市场需求分散，投资效益较差，特别是在广大贫困地区、偏远山区，农村物流属于市场不能充分发挥作用的领域，表现出较强的公益属性，是一项复杂的系统工程和重大的民生工程，需充分发挥地方政府的主体作用，加大政策扶持力度。

在加大政策支持力度方面，王水平建议，设立农村物流发展专项基金，建立投资、建设、运营等常态化机制，引导社会资本进入农村物流领域，重点支持田间预冷设施设备购置、城乡共同配送、标准化器具应用、信息平台建设等。适度扩大对农村物流用地、水电、税收、配送车辆购置等政策支持力度。

此外，王水平还表示，要推动农村市场和物流体系融合化、一体化发展。以农村菜市场、城镇集贸中心、传统集市的升级改造为契机，建设乡镇物流配送中心，推动农村物流服务主体向园区和市场集中，完善村级物流配送服务网点。依托基层政务信息综合服务平台，提高物流信息化水平。还要注重培育农村物流专业人才，以及制定农村物流专用标准，促进行业规范发展。

张莉则建议，要建设高质量的农村公路交通体系。市县级地方政府要明确列出一定的预算，专门用于农村公路的建设与维护，避免各村镇自行修建公路。每个县委托专业公司负责公路的维修。还要建设高质量的农村物流服务网点。市县级政府做好统一的物流网点布局规划。鼓励民间资本、物流企业参与农村物流网点的建设。每个市县政府搭建智慧物流公共管理服务平台，引进大数据企业，加强对当地物流网点的数字化管理。提升农村物流服务网点的服务功能，鼓励各网点开展符合地域特点的服务。

“此外，国家层面要推动各省市高质量物流体系的协调发展，避免区域垄断和各自为政的现象。”张莉说。

(责编：杨曦、庄红韬)