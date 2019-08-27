原标题：央行：尽快实现新发放贷款 主要参考LPR定价

记者从央行网站获悉，8月26日，人民银行行长、国务院金融稳定发展委员会办公室主任易纲主持召开24家主要金融机构贷款市场报价利率（LPR）工作会议，研究部署改革完善LPR形成机制工作。

会议指出，这次改革完善LPR形成机制，是深化利率市场化改革的重要一步。要提高LPR的市场化程度，发挥好LPR对贷款利率的引导作用，增强利率传导效率，以改革的办法推动降低企业融资成本。改革完善LPR形成机制，有利于提升金融机构的自主定价能力和综合竞争力，促进金融业稳健经营和可持续发展，推动形成金融和实体经济的良性循环。金融机构要认真贯彻党中央、国务院决策部署，严格按照人民银行要求，履行好职责，把LPR报价和推广运用的各项工作做实做细，切实提高报价质量，把LPR用好用到位。要坚持金融服务实体经济的本质要求，合理规划信贷投放的节奏和力度，为经济高质量发展创造良好的金融环境。

易纲在总结中强调，要做好改革完善LPR形成机制各项工作，报价行要健全报价机制，确保报价的科学性和真实性，各金融机构要抓紧推动LPR运用，尽快实现新发放贷款主要参考LPR定价，坚决打破贷款利率隐性下限，推动贷款实际利率进一步下降。要深入研判经济金融形势，进一步加大对实体经济的金融支持，并保持其商业可持续性，同时优化信贷结构，将更多金融资源用于对小微企业、民营企业、制造业、服务业贷款提供支持，为培育经济增长新动能做贡献。

据媒体报道，央行近日制定了对银行新发放贷款应用LPR情况的具体考核要求。截至今年9月末，全国性银行业金融机构新发放贷款中，应用LPR作为定价基准的比例不少于30%；截至12月末，上述占比要不少于50%；截至明年3月末，上述占比不少于80%。另外，银行的贷款市场报价利率（LPR）应用情况及贷款利率竞争行为纳入宏观审慎评估（MPA），所有银行业金融机构不得协同设定贷款利率隐性下限，否则在MPA考核中实行“一票否决”。

(责编：杨曦、庄红韬)