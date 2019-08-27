原标题：前7月国企利润增长7.3% 电力生产等行业增长较快

财政部26日数据显示，2019年1至7月，全国国有及国有控股企业（以下称“国有企业”）主要经济指标继续保持增长态势，应交税费低速增长，减税降费政策效果显著。

数据显示，1至7月，国有企业利润总额21366.2亿元，同比增长7.3%。其中，中央企业14119.0亿元，同比增长7.7%。地方国有企业7247.2亿元，同比增长6.6%。1至7月，国有企业税后净利润16002.5亿元，同比增长8.5%，归属于母公司所有者的净利润9881.2亿元。其中，中央企业10595.1亿元，同比增长9.7%，归属于母公司所有者的净利润6744.9亿元。地方国有企业5407.4亿元，同比增长6.1%，归属于母公司所有者的净利润3136.3亿元。

营业总收入方面，1至7月，国有企业营业总收入344700亿元，同比增长7.7%。其中，中央企业199482亿元，同比增长6.2%。地方国有企业145218亿元，同比增长10%。

成本费用利润率方面，1至7月，国有企业成本费用利润率6.5%，与上年同期基本持平。其中，中央企业7.6%，增长0.1个百分点。地方国有企业5.1%，下降0.2个百分点。

资产负债率方面，7月末，国有企业资产负债率64.4%，下降0.2个百分点。其中，中央企业67.5%，下降0.3个百分点。地方国有企业62.1%，下降0.1个百分点。

从主要行业盈利情况来看，1至7月，电力生产、建筑、建材等行业利润增长较快。

(责编：杨曦、庄红韬)