税务总局推出第二批便民办税缴费十条新措施

《经济参考报》记者26日获悉，近日，国家税务总局印发《关于实施第二批便民办税缴费新举措的通知》，从便利申报纳税、优化办税服务、便捷发票使用、完善信用建设、加强咨询辅导等5个方面再推出十条具体举措，进一步为纳税人、缴费人和基层税务人增便利、减负担。
便捷发票使用方面，推出“全面推行小规模纳税人自行开具增值税专用发票”“推行电子发票公共服务平台”等3条举措，有效减少纳税人处理发票事宜的时间和成本。
便利申报纳税方面，推出“推动一般退抵税全程网上办”“提供纳税申报提示提醒服务”2条举措，进一步压缩退抵税时间，提升税法遵从度。
优化办税服务方面，推出“大力推动房地产交易事项一窗办理”“网上办理跨区域涉税事项”2条举措，持续优化办税流程，提升办税效率。
完善信用建设方面，推出“完善信用修复管理机制”举措，税务总局明确纳税信用修复条件、统一修复标准、规范修复流程、畅通修复渠道，积极引导纳税人主动纠正失信行为，消除不良影响，修复自身纳税信用，进一步发挥信用管理的正向激励作用，保护纳税人的合法权益。
加强咨询辅导方面，推出“大力推广智能咨询”“提升税收政策宣传推送精准度”2条举措，提升咨询服务的智能化水平，为纳税人缴费人提供其所需的政策辅导。
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