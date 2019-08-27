原标题：探索积极应对人口老龄化的“中国经验”

老龄化是世界人口发展的必然趋势，也是在全球范围内得到验证的普遍规律。我国是世界上人口老龄化程度较高的国家之一。习近平总书记指出，满足数量庞大的老年群众多方面需求、妥善解决人口老龄化带来的社会问题，事关国家发展全局，事关百姓福祉。党的十九大报告强调，积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展。当前和今后一个时期，我们要充分认识我国人口老龄化的规律和特征，加强顶层设计，统筹协调推进，坚持应对人口老龄化和促进经济社会发展相结合，努力探索应对人口老龄化的“中国经验”。

（一）

眼下的中国，“银发浪潮”滚滚而来，老龄化问题日益凸显。数据显示，2018年末，中国大陆总人口139538万人，其中，60周岁及以上人口24949万人，占总人口的17.9%。据相关预测，中国60岁及以上老年人口将在2025年左右达到3亿，2035年左右超过4亿，并在21世纪50年代中期接近5亿；60岁及以上人口比例将在2050年超过35%。

人口老龄化将带来劳动力供给的持续萎缩和养老负担的快速增加。劳动力供给的下降将是我国未来面临的必然趋势。根据预测，在2015年至2020年期间，15岁至59岁劳动年龄人口平均每年减少约200万，到2020年至2025年期间可能上升至每年减少500万以上。劳动力供给的快速下降将会深刻改变我国劳动力市场上的供求形势，对经济的长期增长产生重要影响。与此同时，养老负担将快速增加。根据预测，到2035年，我国65岁及以上老年人口抚养比将大幅上升。老年人口抚养比的快速上升，将加大养老金支付压力和全社会医疗费用，同时带来养老服务需求的急剧增长。

实际上，人口老龄化对我国未来发展的挑战并不仅限于劳动力供给和养老负担。人口老龄化的影响是全方位的，会影响到社会发展的方方面面，会影响到社会中的每一个人，需要我们下大气力来应对。

（二）

人口老龄化是我国人口发展的必然趋势和规律。积极应对人口老龄化是基于我国人口老龄化发展态势所采取的重要战略行动。党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及“十三五”规划纲要、党的十九大都对应对人口老龄化、加快建设社会养老服务体系、发展养老服务产业等提出明确要求。党的十八届三中全会明确提出，积极应对人口老龄化，加快建立社会养老服务体系和发展老年服务产业。“十三五”规划纲要亦强调，开展应对人口老龄化行动，弘扬敬老、养老、助老社会风尚，建立以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系，推动医疗卫生和养老服务相结合，探索建立长期护理保险制度。今年的《政府工作报告》提出，要大力发展养老特别是社区养老服务业，推进多层次养老保障体系建设。这些都为积极应对人口老龄化指明了方向和路径。

积极应对人口老龄化，首先要正视人口老龄化的挑战。毫无疑问，人口老龄化将会给社会带来全方位的挑战，但正视挑战是应对这些挑战的前提和基础。当前要避免两种倾向：一种是过分悲观，认为人口老龄化将是中国社会不可承受之重，谈老龄化色变，看不到及时、科学应对人口老龄化的光明前景；另一种是过分乐观，认为人口老龄化不足为虑，不需要特别对待，不需要积极应对。这两种倾向都不是正视人口老龄化的正确态度，当前应充分认识到人口老龄化的挑战具有长期性、艰巨性，但也并非不可应对，而是可以通过积极的措施更好应对“银发浪潮”带来的各种影响，推动老龄事业全面协调可持续发展。

积极应对人口老龄化要积极看待老龄化社会和老年人口。老龄化社会是人类社会发展的必经阶段，是社会经济发展到一定阶段的产物。老年人口是社会的重要群体，是社会发展和建设的重要力量，要认识到老年人口也是重要的人力资源，要适时调整老年人口及相关政策的年龄界限，充分调动老年人参与社会发展和建设的积极性，让老年人分享社会发展成果。积极应对人口老龄化要提高应对人口老龄化的主动性和创造力。应对人口老龄化需要积极有为、主动应对。要积极探寻人口老龄化发展规律、影响机制等，掌握先机、未雨绸缪，主动寻求应对策略和方法。同时，还要在充分借鉴人口老龄化先行国家相关经验的基础上，结合中国传统文化和现实国情，不断改革创新，多策并举破解人口老龄化难题。

（三）

积极有效应对人口老龄化，不仅能提高老年人生活和生命质量、维护老年人尊严和权利，而且能促进经济发展、增进社会和谐，关键要逐步形成与人口老龄化形势相适应的发展模式和政策体系。

一是继续完善生育政策，推动生育政策与经济社会政策相衔接。当前具体的政策选择包括：完善住房保障制度，多途径满足青年及新家庭的住房需求；完善婚育相关假期制度，推动家庭工作平衡；依法保障妇女就业权益，改善妇女就业环境；合理配置社会服务资源，改善儿童照料服务供给；深化教育制度改革，切实减轻家庭教育负担。在此基础上，建议进一步推进生育政策的调整，尽早尽快实现自主生育。

二是可考虑根据渐进、弹性原则尽快出台延迟退休年龄方案，并采取多种方式促进老年人就业，大力开发老年人力资源。

三是完善养老保险制度。要进一步完善制度设计，推进基础养老金全国统筹；尽快出台科学透明的养老金调整机制；继续加强养老保险基金的保值增值；等等。

四是深化养老服务供给侧结构性改革，推动养老服务体系建设。在这一过程中，既要充分调动社会各方积极性，实现供给主体多元化，还要充分发挥市场作用，实现供给机制市场化。此外，更要推动老龄产业技术创新，实现供给手段多样化，切实构建居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，更好满足老年人养老服务需求。

与此同时，还要积极探索建立长期护理保险制度。尽快在前期试点基础上出台统一的福利性、普惠性和强制性的社会长期护理保险制度，为人们提供标准化的基本护理保障。

总之，积极应对人口老龄化已经成为一项重要战略行动，应当全社会共同推进，努力挖掘人口老龄化给国家发展带来的活力和机遇，努力满足老年人日益增长的美好生活需要，推动我国老龄事业全面协调可持续发展。

（作者系中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）

(责编：杨曦、庄红韬)