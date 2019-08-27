原标题：融资环境好了 民营企业家笑了

再遇吴雪梅已时隔一年。吴雪梅是一位民营企业家，一年前她在深圳谈及民营企业融资贷款难时，泪水在眼里打转；一年后，当记者与她在北京再次谈及民营企业融资环境时，她脸上洋溢着笑容、充满着对未来美好前途的期盼。“各级政府部门、金融机构对民营企业高度关注，并且有了很多实际政策落地。近期出台的知识产权可质押融资贷款政策更是解决了企业的实际困难。”吴雪梅说。

围绕贯彻落实民营企业座谈会精神，中国银保监会出台多项举措。去年11月，银保监会提出银行对民营企业的贷款要实现“一二五”的目标，即在新增的公司类贷款中，大型银行对民营企业的贷款不低于三分之一，中小型银行不低于三分之二，争取3年以后，银行业对民营企业的贷款占新增公司类贷款的比例不低于50%。

“邮储银行得知公司员工中有贫困户后，主动给公司申请了优惠的基准贷款利率。”吴雪梅说，“银行工作人员还介绍了一些不用抵押品的贷款业务，比如根据企业的纳税额度发放信用贷款等。”

吴雪梅所说的税款换贷款，是中国银保监会和国家税务总局合作推进的“银税互动”贷款。刘桂成也是“银税互动”的受益者。刘桂成在浙江湖州做木制品生意，在谈到“银税互动”对企业的帮助时，刘桂成充满感激。2018年，刘桂成的公司在需要更新环保设备时出现了流动资金紧张。“我在当地没有房产，厂房又是租赁的，在向银行申请贷款时因为提供不了相应的抵押品，难以获得贷款。后来，我了解到‘银税互动’贷款后，抱着试一试的想法在线上提交了贷款申请。由于公司一直诚信纳税，信用状况良好，不到半小时就直接获批100万元。”刘桂成说。

浙江省湖州银行南浔支行行长助理莫兆平介绍，为缓解小微企业融资难融资贵难题，浙江省税务部门与银保监部门积极合作，在浙江推进“银税互动”工作。小微企业可以通过互联网线上申请免抵押免担保、免手续费、利率优惠、审批快速简便的纯信用贷款。银行机构也能在互联网上查询到申请贷款企业的真实纳税信息。“目前，南浔税务部门已联合当地银行为119户符合纳税信用贷款条件的企业授信贷款1.3亿元。”南浔区税务局工作人员徐慧介绍，“纳税等级B级以上的企业，都可申请‘税银信易贷’，不用提供担保抵押，企业法人授权实名认证之后，不用跑税务局开证明，通过手机APP线上就能办理。”

河北企业也感受到了融资环境的变化。“在支持民营小微企业发展方面，我们推出了‘税易贷’‘结算通宝’等信用类产品。”中国银行邯郸分行工作人员石少伟说。中行邯郸分行还支持完善调整贷款定价机制，降低了企业利息成本。今年上半年，中行邯郸分行普惠金融授信余额12.63亿元，其中中小企业投放贷款112笔，金额4.89亿元，支持小微企业超过1000家。

(责编：杨曦、庄红韬)