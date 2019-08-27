原标题：加快形成对外开放新格局

继上海自贸试验区临港新片区总体方案公布后，我国自贸试验区版图又迎来了新一轮扩容。26日，随着山东、江苏、广西、河北、云南、黑龙江等6个新设自贸试验区集中亮相，意味着从祖国最北端到西南边陲、从东部沿海到内陆腹地，18个自贸试验区组成的改革“新雁阵”，将引领中国迈上更高水平对外开放的新征程。

建设自贸试验区是党中央在新时代推进改革开放的一项重要战略举措，目的就是对标国际高水平开放的新要求，推动投资、贸易、金融及监管等改革举措先行先试，促进形成一系列制度创新的高地。

5年多来，各自贸试验区积极发挥改革“排头兵”作用，在深化“放管服”改革、提高贸易便利化水平、促进创新发展等方面形成了171项可复制可推广的试点经验，有效带动了区域营商环境的优化提升。此次自贸试验区进一步扩容，一方面是对自贸试验区过往改革创新成绩的充分肯定和鼓励，另一方面也是对当前国际经贸合作形势变化的积极回应，进一步向国际社会传达了中国在深化改革、扩大开放上的坚定决心和信心。

自首个自贸试验区2013年在上海设立以来，我国自贸试验区建设历经5次扩容，逐步形成了目前“1+3+7+1+6”的梯度发展格局，通过“边试点、边总结、边复制推广”，自贸试验区的开放红利、创新红利不断滚动叠加。而与已有自贸试验区不同，新设立的6个自贸试验区除继续着力营造法治化、国际化、便利化的营商环境外，还将更加注重开展一系列具有地方特色的制度创新，以探索形成更加协调、更具竞争力的对外开放新格局。

以广西为例，作为陆海新通道的战略前沿和“一带一路”衔接的重要门户，此次自贸试验区的设立，不仅可更好地发挥其对接东盟的门户优势，还可在泛北部湾经济合作区、泛珠三角经济区以及中国－东盟自由贸易区中释放出更多开放发展的新红利。

地处东北亚中心腹地的黑龙江，拥有国家一类边境口岸15个，在参与建设“中蒙俄经济走廊”方面独具优势。今年上半年，黑龙江对俄贸易增速达到20.3%，可以预见，这个中国最北端自贸区的设立，将有力促进中蒙俄自由贸易发展，助力东北地区经济振兴。

各有侧重的差别化改革探索，在山东、江苏、河北、云南等新一批自贸试验区中均有所体现。当前，中国经济发展的内外部环境正发生着深刻变化。从国际看，全球经贸规则发展正转向高水平的贸易投资自由化、数字贸易、竞争政策等领域；从国内看，我国在全球价值链中的地位正处于从中低端向中高端跃升的关键阶段，这意味着自贸试验区未来将承担起更多的职责和使命，特别是在主动服务和融入国家重大战略、更好服务对外开放总体布局中发挥更大作用。

最是改革能致远，扬帆起航正当时。我国自贸试验区建设已站上新起点，需要抓住新一轮扩容带来的历史机遇，立足改革开放大局和高质量发展要求，对标高标准国际经贸规则，支持自贸试验区在进一步自主开放、不断开放、加大开放上迈出新步伐、取得新成效，为我国加快形成全面开放新格局提供样板。

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(责编：杨曦、庄红韬)