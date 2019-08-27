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税务总局：多项举措促进《资源税法》顺利落地

2019年08月27日09:47  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月27日电（记者孙博洋） 日前，十三届全国人大常委会第十二次会议闭幕后，全国人大常委会办公厅召开新闻发布会，税务总局财产行为税司司长卜祥来参加新闻发布会,并介绍《资源税法》有关情况。

卜祥来表示，资源税法的实施，给税收征管服务带来了许多新的变化，相比资源税暂行条例，资源税法吸收了近年来税收征管与服务上的有效做法，践行了以纳税人为中心的服务理念，体现了深化“放管服”改革的要求。他表示，这其中主要有三个新变化：

一是简并了征收期限，有利于减轻办税负担。原条例规定的纳税期限是1日、3日、5日、10日、15日或者1个月，具体期限还要由主管税务机关根据实际情况核定，与大多数税种的申报期限不统一、不衔接。新税法规定由纳税人选择按月或按季申报缴纳，并将申报期限由10日内改为15日内，与其他税种保持一致，这将明显降低纳税人的申报频次，切实减轻办税负担。

二是规范了税目税率，有利于简化纳税申报。新税法以正列举的方式统一规范了税目，分类确定了税率，为简化纳税申报提供了制度基础。税务部门将据此优化纳税申报表，提高征管信息化水平，为纳税人提供更加便捷高效的申报服务。

三是强化了部门协同，有利于维护纳税人权益。资源税征管工作专业性、技术性强，特别是对减免税情形的认定，需要有关部门的配合协助。例如，税法规定对衰竭期矿山开采的矿产品减征30%资源税，授权各省对低品位矿减免资源税，落实该政策的前提条件就是衰竭期矿山和低品位矿的认定。新税法明确规定，税务机关与自然资源等相关部门应当建立工作配合机制。良好的部门协作，有利于减少征纳争议，维护纳税人合法权益。

卜祥来表示，税务部门将从现在起，全力以赴做好新税法实施有关准备工作，包括制定配套征管办法、优化表证单书和征管信息系统，做好税法宣传解读、纳税辅导和业务培训等事项，确保资源税法明年9月1日顺利实施。

在谈到资源税法实施前税务部门还需要做哪些征管准备工作时，卜祥来表示，距离资源税法实施还有一年的时间，税务部门将抓紧做好以下税法实施准备工作：一是起草制定配套征管办法，细化规范征管措施。二是优化完善表证单书和信息系统。精简表证单书数量和数据项，便于纳税人理解和填报。优化网报系统，提升网上申报速度。三是做好政策宣传解读、纳税辅导和业务培训，确保政策落实到位，纳税服务优化到位。特别是重点培训办税服务厅和12366等一线窗口人员，及时准确为纳税人答疑解惑。

(责编：杨曦、付长超)
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