统计局：7月份规模以上工业企业利润总额同比增长2.6%

人民网北京8月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的工业企业财务数据显示，2019年7月份，全国规模以上工业企业利润总额同比增长2.6%，6月份为下降3.1%。1—7月份累计利润同比下降1.7%，降幅比1—6月份收窄0.7个百分点。

国家统计局工业司高级统计师朱虹分析，7月份工业运行有以下几个特点：一是石化、电气机械、汽车是拉动利润增速由负转正的主要行业；二是消费品制造业利润增速明显加快；三是装备制造业利润增速由负转正；四是私营企业利润增速大幅回升；五是企业营运状况有所改善，产成品存货周转有所加快，杠杆率继续降低。

朱虹指出，尽管7月份工业企业利润增速由负转正，但经济下行压力较大，市场需求趋缓，工业品价格下降，工业企业利润的波动性和不确定性依然存在，促进企业利润稳定增长仍需努力。

以下为各项分类数据：

1—7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34977.0亿元，同比下降1.7%（按可比口径计算，考虑统计制度规定的口径调整、统计执法增强、剔除重复数据、企业改革剥离、四经普单位清查等因素影响，详见附注四），降幅比1—6月份收窄0.7个百分点。

1—7月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额10837.4亿元，同比下降8.1%；股份制企业实现利润总额25033.0亿元，增长0.6%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额8502.4亿元，下降6.9%；私营企业实现利润总额8849.1亿元，增长7.0%。

1—7月份，采矿业实现利润总额3354.4亿元，同比增长4.2%；制造业实现利润总额28773.7亿元，下降3.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2848.9亿元，增长10.6%。

1—7月份，在41个工业大类行业中，29个行业利润总额同比增加，12个行业减少。主要行业利润情况如下：电气机械和器材制造业利润总额同比增长15.6%，专用设备制造业增长14.3%，石油和天然气开采业增长12.9%，电力、热力生产和供应业增长12.2%，非金属矿物制品业增长10.8%，有色金属冶炼和压延加工业增长6.0%，通用设备制造业增长5.1%，农副食品加工业增长0.9%，纺织业增长0.1%，石油、煤炭及其他燃料加工业下降50.6%，黑色金属冶炼和压延加工业下降25.1%，汽车制造业下降23.2%，化学原料和化学制品制造业下降11.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降6.3%，煤炭开采和洗选业下降3.8%。

1—7月份，规模以上工业企业实现营业收入59.58万亿元，同比增长4.9%；发生营业成本50.27万亿元，增长5.2%；营业收入利润率为5.87%，同比降低0.39个百分点。

7月末，规模以上工业企业资产总计114.75万亿元，同比增长5.9%；负债合计65.16万亿元，增长4.9%；所有者权益合计49.59万亿元，增长7.1%；资产负债率为56.8%，同比降低0.5个百分点。

7月末，规模以上工业企业应收票据及应收账款16.59万亿元，同比增长3.1%；产成品存货42518.5亿元，增长2.3%。

1—7月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.38元，同比增加0.24元；每百元营业收入中的费用为8.64元，同比增加0.20元。

7月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为91.0元，同比减少1.1元；人均营业收入为135.7万元，同比增加11.5万元；产成品存货周转天数为17.2天，同比减少0.2天；应收票据及应收账款平均回收期为54.2天，同比增加1.1天。

7月份，规模以上工业企业实现利润总额5126.7亿元，同比增长2.6%，6月份为同比下降3.1%。

(责编：杨曦、付长超)