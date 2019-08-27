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国家统计局发布新中国成立70周年经济社会发展成就系列报告

对外经贸开启新征程 全面开放构建新格局

2019年08月27日10:24  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布新中国成立70周年经济社会发展成就系列报告之二十二——《对外经贸开启新征程 全面开放构建新格局》。报告指出，新中国成立70年来，我国对外经贸作为连接国内经济和世界经济的纽带，发生了翻天覆地的变化，取得了举世瞩目的成就。党的十八大以来，我国稳步推进贸易强国建设，着力优化营商环境，加快实施自由贸易区战略，积极促进“一带一路”国际合作，正以更加开放的心态、更加自信的步伐融入世界经济。

货物贸易跨越发展，国际影响力不断增强

新中国成立特别是改革开放以来，我国不断推进外贸体制改革创新，紧抓全球贸易快速发展的历史机遇，货物贸易实现跨越式发展，贸易结构持续优化，国际市场不断拓展，为经济社会发展作出了重要贡献。

——规模快速扩大，总量跃居世界第一。进出口规模不断迈上新台阶，2018年我国货物进出口规模超过4.6万亿美元，以人民币计价首次突破30万亿元大关。货物贸易大国地位不断稳固，2018年，我国货物进出口占全球份额为11.8%，其中出口占12.8%，进口占10.8%。

——结构逐步优化，效益稳步提升。商品结构优化升级，2018年我国出口商品中高新技术产品所占比重为30.0%，较1999年提升17.3个百分点。出口商品结构的优化有力地提升了货物贸易发展的质量和效益。贸易方式创新发展，2018年，我国一般贸易进出口2.7万亿美元，占进出口总额的57.8%，较2012年提升5.8个百分点。

——贸易伙伴日益多元，市场布局更趋平衡。遍布全球的多元化贸易格局逐步形成，2018年，我国贸易伙伴数量由1978年的40多个发展到230多个，2013年到2018年，我国与“一带一路”沿线国家货物进出口超6万亿美元，年均增长4.0%，高于同期货物贸易整体增速，占总额的比重为27.4%。

服务贸易创新发展，重要作用日益凸显

优先发展服务贸易是促进经济转型升级和高质量发展的重要举措。党的十八大以来，我国加快建立开放型经济新体制，深入推进服务业改革开放，服务贸易实现快速发展，规模快速增长，新兴服务蓬勃发展，质量效益不断提升，服务贸易正日益成为对外贸易发展和对外开放深化的新引擎。

——规模快速攀升，居世界位次显著提高。服务贸易快速增长，在对外贸易中的重要性不断增强，2018年，我国服务进出口占货物和服务进出口总额的比重为14.6%，较2012年提高3.5个百分点，服务贸易成为对外贸易发展的重要引擎。国际位次显著提升，2018年，我国服务进出口占世界的比重由0.6%上升至6.9%，其中出口占比由0.7%上升至4.6%，进口占比由0.4%上升至9.4%。

——各领域稳步增长，发展动力不断增强。传统服务取得长足发展，改革开放以来，旅行、运输、建筑等三大传统服务快速发展。新兴服务亮点纷呈，1982年到2018年，我国知识密集型服务进出口从10.1亿美元增长到2562亿美元，年均增长16.6%，高出服务进出口总额增速1.3个百分点，占总额的比重由21.6%提升至32.4%。

利用外资稳步增长，质量效益显著提升

随着改革开放的不断深入和投资环境的不断改善，我国利用外资的规模和领域持续扩大，特别是2001年加入世贸组织以来，我国积极放宽市场准入，优化投资环境，利用外资进入高速发展期。

——引进外资规模不断扩大。2018年，我国实际使用外商直接投资1383亿美元，规模为1983年的151倍，年均增长15.4%。我国已连续两年成为全球第二大外资流入国，连续27年成为外资流入最多的发展中经济体。

——利用外资结构更趋合理。改革开放以来，我国利用外资质量和水平逐步提高，投资来源地更加多元，产业结构持续优化，区域布局更加合理。

——营商环境持续改善。营商环境是改革开放以来大力建设的重要领域，近年来我国不断改善营商环境，特别是党的十八大以来，我国坚持以深化“放管服”改革优化营商环境，政务服务水平不断提升，简政放权持续深化，外资市场准入大幅放宽，市场活力明显增强。

对外投资合作快速发展，市场主体更加多元

随着综合国力不断提升，政策体系不断完善，多双边务实合作深入推进，我国对外投资合作不断实现新的突破。

——对外投资取得积极成效，全球资源配置能力增强。对外直接投资规模不断攀升，对外投资领域逐步拓宽，对外投资方式不断创新，对外投资伙伴区域广泛。

——对外经济合作从无到有，迈出新步伐。2018年，我国对外经济合作业务遍及全球190多个国家和地区，我国对外承包工程完成营业额1690亿美元，规模为1982年的896倍。2018年，我国共派出各类劳务人员49.2万人。

区域经贸合作持续推进，推动建设开放型世界经济

新中国成立以来，特别是改革开放以来，我国和世界各国积极发展经贸关系，合作的形式和内容不断深化，有力地促进了多双边关系稳定健康发展，实现了互利共赢。

——“一带一路”建设取得丰硕成果。2018年，我国与“一带一路”沿线国家货物贸易进出口额8.4万亿元，同比增长13.3%，占比达27.4%；沿线国家对华直接投资60.8亿美元，增长11.9%；对沿线国家直接投资156亿美元，增长8.9%，占比为13.0%；在沿线国家对外承包工程完成营业额893亿美元，增长4.4%，占比为52.8%。

——自贸区网络加快建设。据世贸组织统计，截至2018年10月份，全球实际生效的自贸协定或优惠贸易协定有284个，正在谈判过程中的有385个。截至2019年5月，我国已与25个经济体达成了17个自贸协定，未来也将继续积极推进实施自由贸易区战略，不断提升对外开放水平。

 

(责编：杨曦、付长超)
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