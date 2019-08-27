“聚焦金融业扩大开放 推进金融供给侧改革”研讨会举行

人民网北京8月27日电 （杨曦）昨日，“聚焦金融业扩大开放，推进金融供给侧改革”专题研讨会在北京金融街i客厅举行。会上，来自华夏新供给经济学研究院、“中国新供给经济学50人论坛”的多位专家就如何落实扩大金融业对外开放、提升金融服务实体经济的能效等议题进行了讨论。

华夏新供给经济学研究院首席经济学家贾康表示，当前宏观经济形势外部压力与内部矛盾交织，形成较大的不确定性。因此，我们必须把握好自己可选择、可依仗的确定性因素，及时提振经济景气的水平和市场信心，对冲不确定性和下行压力。这就要坚定不移深化改革在深水区攻坚克难，坚定不移地全面扩大开放，着力扩大内需，利用中国工业化、城镇化非常可观的发展和升级空间，做好自己的事情。

在扩大内需方面，贾康认为必须以扩大有效投融资为首要着力点。投资一般都要对接融资，以有效投资和潜力、活力的释放，来支撑中国扩大消费的可持续性。他表示，消费是投融资的出发点和归宿，没有有效投融资支撑的消费，将成为无源之水、无本之木。因此，面对贸易战的严峻局面，如果只讲扩大消费而不讲扩大投资，其实就成了“太阿倒持”。当前应该采取有力措施，以机制创新、优化结构、增加有效供给的聪明投资为重点，提振投融资的动力机制和整个经济运行的景气态势。

对于如何推进金融供给侧改革，华夏新供给经济学研究院院长王广宇认为，首先，要把“开放+补短板”当作整个改革的主基调。下一阶段整个金融体系服务要越来越场景化、业务体系要扁平化、参与方的多元化、金融服务的能力要综合化，这些能力无一不是在开放的体系下实现的。在迎接新金融变革的浪潮的时候，要把开放和补短板变成改革的出发点作为主要的方向。他表示，金融不应该仅仅停留在服务于实体经济上，而要在服务过程中更多地催生和培育新经济、新动能。

王广宇还提出，金融供给侧改革中要重视权益金融，如果权益金融改革不推进，融资难的问题比较难改善。权益工具在金融工具的层面，作为金融工具任何一个公司扣除债务的资产和剩余索取权的权益资产，都是金融权益。他指出，今天权益性金融问题在应用中非常普遍，但是研究却非常缺失。下一步改革中应重视以下几个方面：第一，怎么样让更多的长期资金投资到风险投资行业里面；第二，怎么样在依法监管和适度监管中找到平衡；第三，加快市场基础体系建设，开设“二手基金交易市场”等以促进交易，提高流动性，为基金退出和实现收益建设平台；第四，怎么样真正支持科技初创期的企业，帮助这些企业融资，同时提供给他们更多的智慧。

中国新供给经济学50人论坛副秘书长黄剑辉对北京市金融业、金融街的发展提出了以下建议：一是北京市金融定位要纳入从全国格局来看；二是北京金融业、金融街的发展需要紧紧围绕首都的四大功能定位和发展。他认为，北京还可以深化金融供给侧改革，打造适应经济发展需求的金融链。比如发挥首都金融资源的优势，把发展直接融资，股权融资放在更突出的位置，提高直接融资的比较；进一步丰富北京地区金融供给结构，发挥中关村等区域的独立优势，大力发展天使投资；改善融资结构，加快实现国有大银行战略转型，发展中小银行和民营金融机构等等。

北京金融街服务局副局长卢五星在致辞中介绍，金融街服务局是市政府派出机构，主要做好六方面的服务工作：为“一行两会一局”做好监管支持服务；做好金融机构运营服务；环境优化服务；人才发展服务；专业研究服务；关系促进服务。

卢五星表示，北京市的服务业对外开放对西城区、金融街提出了四大要求：一是要金融街要提升国家金融管理中心的服务能力，聚焦人民币国际化，金融科技风险管理、金融监管、集聚承接国家金融改革的开放任务；二是在金融基础设施统筹监管机制建设规划框架下，加强债券相关基础设施建设；三是建设国家级金融科技示范区；四是在依法合规的前提下探索监管“沙盒机制”，促进金融发展，防范金融风险。

(责编：杨曦、付长超)