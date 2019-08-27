新设6个自贸试验区 扩容背后有哪些深意

在距离第一个自贸试验区——上海自贸试验区挂牌运作近6年之际，国务院于日前印发《中国（山东）、（江苏）、（广西）、（河北）、（云南）、（黑龙江）自由贸易试验区总体方案》（以下统称《总体方案》）。由此，经过前期四个阶段的探索、规划、建设，扩容后的自贸试验区形成了“1+3+7+1+6”的新布局。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国务院政策例行吹风会上介绍说，《总体方案》是根据中央赋予各自贸试验区的战略定位和地方特点，突出了以制度创新为核心、扩大开放、引领高质量发展、服务和融入国家重大战略四个方面。

当前，在世界经济整体发展面临诸多风险和不确定性、中国致力于通过更深层次的改革激发高质量发展内生动力的关键节点，《总体方案》的出台承载着哪些重要意义？凸显了哪些政策亮点？未来又将如何根据战略定位和发展目标助力更高水平的对外开放？人民网财经专访多位专家学者，解读《总体方案》蕴含的深意。

时代背景

经贸规则加速重构 彰显中国开放决心

从2013年自贸试验区工作启动以来，我国的自贸试验区的建设布局逐步完善，形成了覆盖东西南北中的改革开放创新格局，在投资贸易自由化便利化、金融服务实体经济、政府职能转变等领域进行了大胆探索，取得了显著成效。

今年6月，商务部国际贸易经济合作研究院发布的《中国自由贸易试验区发展报告》显示：自贸试验区各项试验任务落实良好。数据显示，截至2018年底，11个自贸试验区(不包括海南自贸试验区)累计新设立企业61万家，其中外资企业3.4万家。

商务部研究院产业所所长崔卫杰在接受人民网财经采访时表示，从国际国内形势和自贸试验区建设情况来看，新一批自贸试验区主要基于以下背景设立：

一是外部环境更趋复杂，全球经济处于百年未有之大变局，贸易保护主义、单边主义抬头，全球化遇到一些曲折，需要通过设立自贸试验区，以更高水平的开放彰显中国支持建设开放型世界经济的坚定决心，为经济全球化注入新的动力。

二是2019年是我国决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，需要通过设立新一批自贸试验区，通过更深层次的改革、更高水平的开放进一步激发高质量发展的内生动力，推动经济实现高质量发展。

三是自贸试验区设立近6年以来，在投资贸易自由化便利化、金融服务实体经济、政府职能转变等领域取得了显著成效，需要通过设立自贸试验区在更大范围进行改革创新的实践和探索，形成更多可复制推广的创新经验，为推动形成全面开放新格局作出贡献。

万博新经济研究院院长滕泰在接受人民网财经采访时认为，当前，美国挑起经贸摩擦给世界经济增加了较多不确定性。此时新设6个自贸区，彰显了中国进一步深化改革，扩大开放的决心，是在基于上海自贸区、海南自贸区等试点经验的前提下进一步扩大开放的战略举措。

商务部国际贸易经济合作研究院副院长、研究员张威则认为，当前，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，这就需要我国积极培育发展新动能。新设6个自贸试验区，有利于进一步形成差异化试点经验，取得更多制度创新成果，以创新引领我国经济实现高质量发展。

政策亮点

立足差异化 兼具“新深广”

纵观《总体方案》全文，新设立的6个自贸试验区充分考虑党中央、国务院对自贸试验区的定位和要求，积极进行差别化探索，更好服务国家战略。

崔卫杰认为，如何将自贸试验区的制度创新与地方经济发展有机结合，一直是我国自贸试验区建设过程中亟需破解的重要问题之一。新一批自贸试验区针对服务经济高质量发展进行了有针对性的制度和政策设计。

“比如，山东、江苏、广西等自贸试验区，针对创新驱动发展专门进行了政策和制度设计；河北等自贸试验区针对高端高新产业开放发展专门进行了政策和制度设计；各个自贸试验区在知识产权保护等国内外高度关注、跟高质量发展高度相关的环境构建上，也都有针对性的政策和制度设计。”崔卫杰说。

他同时表示，《总体方案》突出了差异化的试点任务，特别是实现了向沿边地区的突破。新一批自贸试验区新增了广西、黑龙江和云南三个沿边省份，推动形成了“1+3+7+1+6”共18个、沿海沿江沿边全覆盖的新格局。

张威则认为，《总体方案》体现出“新、深、广”的政策亮点：

一是政策和制度“新”，各自贸试验区均围绕当前我国经济发展的重点领域开展试验，在发展的新模式新业态上积极探索，服务国家重大战略。

二是政策和制度“深”，在各个任务中深入推进改革开放，突破发展的政策和制度性障碍，进行风险测试和压力测试。

三是政策和制度“广”，自贸试验区立足沿边、沿海优势，加强与东北亚、东南亚等相关国家的经贸合作，推动我国与周边国家提升合作水平，扩大经贸合作“朋友圈”。

发力方向

对标国际先进规则 营造一流营商环境

如今，自贸试验区在为全面深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验的同时，也已拿到了一份亮眼的“成绩单”：今年上半年，已设立的12个自贸试验区吸引外商实际投资近700亿元人民币，占全国比重达14%左右。实际使用外资同比增长20%多，较全国增速7%的水平高出将近13个百分点。

下一步，新设立的6个自贸试验区如何发挥比较优势、融入开放大局，更好地形成对外开放新高地，是必须要思考的问题。

滕泰指出，在当前的国际环境和经济形势下，新设立的自贸试验区首先要打造国际化、法制化营商环境，并制定具体措施及量化指标。同时，要遵守各自产业优势及产业升级的战略定位。

“比如从山东片区来看，对比青岛、济南就有不同的产业定位。应在前期深入研究的基础上制定产业升级战略，形成各具特色的产业优势。同时，还应制定投融资体制方面、推动要素市场化等方面相关的改革配套措施。”滕泰说。

崔卫杰则建议，为更好地实现国家对各个自贸试验区的战略定位和发展目标，需要继续聚焦制度创新这一核心任务，重点在以下三个方面发力：

一是围绕营商环境，推进重点领域制度创新。聚焦商事、投资管理、贸易便利化、金融开放创新、事中事后监管等重点领域，加快推进制度型开放，争取形成一批重大制度创新成果。

二是针对重点行业，推动开放型行业管理创新。进一步服务于产业发展，对教育、文化、旅游、金融等一些重点行业的管理规定、条例法规等进行系统梳理，结合新形势新要求，及时完善行业管理制度，更好地促进经济高质量发展。

三是对标国际先进，推进形成高标准经贸规则。在对标国际先进规则的同时，要更加主动参与全球经贸规则制定和全球治理体系建设，注重制定、甚至引领国际经贸合作新规则，特别是在电子商务、跨境电商、移动支付、共享经济等我国有基础、有优势的领域。

“我们不仅仅要对标国际先进规则，还要在这些有实践优势的领域积极参与制定国际经贸规则。”崔卫杰表示。

(责编：栗翘楚、庄红韬)