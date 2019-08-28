中国经济继续展现强大韧性（锐财经）

近日，国家统计局等部门发布了7月份宏观经济数据。尽管当前外部环境严峻复杂，国内经济下行压力加大，但7月份国民经济继续运行在合理区间，延续了此前平稳发展的态势，展现出了强大的韧性。专家认为，中国经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。未来，随着政策红利和市场活力的进一步释放，中国经济将继续保持稳中有进的特征。

关键数据走势稳健

从最新数据来看，中国经济继续展现出了强大韧性。

用电量方面，1—7月，全国全社会用电量4.1万亿千瓦时，同比增长4.6%。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长5.2%、2.8%、9.1%和8.8%，三产和居民生活用电继续保持较快增长。

就业方面，1—7月，全国城镇新增就业867万人，完成全年计划的79%。7月份，31个大城市城镇调查失业率为5.2%；全国企业就业人员周平均工作时间为46.5小时，同比增加0.5个小时。

物价方面，7月份，全国居民消费价格同比上涨2.8%，环比上涨0.4%，继续保持温和。随着应季蔬菜大量上市，7月份15种蔬菜平均零售价格均出现回落。其中，黄瓜、西红柿零售价格比去年同期分别下降3.6%和4.1%。与此同时，苹果、橙子、梨、西瓜和香蕉5种水果平均零售价格7月下旬也呈现下降趋势。

在供给侧改革方面，截至6月末，规模以上工业企业资产负债率为57.0%，同比下降0.3个百分点；7月末，全国商品房待售面积49876万平方米，同比下降8.4%；前7月，生态保护和环境治理业、教育投资同比分别增长41.0%、18.5%，分别快于全部投资35.3、12.8个百分点。

“现在宏观经济基本面表现良好，总体平稳、稳中有进。一方面，我们确实看到外部环境现在更趋严峻复杂，包括IMF在内的国际组织去年以来持续下调世界2018、2019年两年经济增长速度和贸易量增长速度；另一方面，今年以来政府采取了一系列包括逆周期调节政策在内的政策措施，这些政策措施正在逐渐显效。”国家统计局新闻发言人刘爱华说。

新旧动能加速转换

高技术制造业增加值同比增长8.7%，日均新登记企业达到1.96万户，规模以上私营企业工业增加值同比增长8.5%……从反映经济结构的数据来看，1—7月份中国经济新旧动能加速转换的态势没有改变。

天津财经大学经济学院教授丛屹在接受本报记者采访时指出，近年来，中国经济一直在进行着结构调整与转型升级。经济增速有所回落、新旧动能加速转换、供需两侧不断升级成为了这一过程中的鲜明特征。

“从需求侧来看，中国有着近14亿人口、收入水平不断提升，需求日益呈现高层次、多元化特点；从供给侧来看，从事传统加工贸易和中低端制造业企业的资产回报率有所下滑，企业进行转型升级的内在动力越来越强。”丛屹说，经济结构调整与新旧动能转换必然伴随着“利润有升有降”“企业有生有死”“要素有聚有散”的新陈代谢，今年前7个月的数据符合中国经济“去旧育新”的整体趋势。

国家发改委新闻发言人孟玮表示，既要防止高负债企业债务风险集中爆发，也要避免低负债企业的合理投融资需求得不到满足。下一步，国家发改委将从促进市场化债转股增量、扩面、提质，稳妥出清“僵尸企业”，进一步推动企业部门结构性去杠杆。

从容应对风险挑战

7月份规模以上工业增加值、社会消费品零售总额等指标增速放缓，规模以上工业企业实现利润同比下滑、居民消费价格和全国城镇调查失业率有所抬升……数据在展现中国经济韧性的同时，也反映出宏观经济内外部存在的一些隐忧。

不过，专家普遍认为，中国有充足的能力从容应对。星石投资高级策略师袁广平预计，货币政策方面，接下来采用定向降准、再贷款再贴现、采用TMLF置换MLF变相降息等结构性货币工具的可能性较大；财政政策方面，地方政府专项债可做资本金后，基建力度或将更加积极。

孟玮透露，在促进消费方面，未来将大幅减少政府对市场资源的直接配置和对市场活动的直接干预，促进居民消费提质升级；在提升城市群功能方面，将加快推进京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角区域一体化发展等重大国家战略的实施。

“当前，外部环境的不稳定不确定性日益显著。但对中国这样体量庞大的经济体而言，外部冲击终归有限，关键问题还是在于办好自己的事、练好发展改革的内功。”丛屹说，近年来有关部门坚决处理落后产能、积极改善营商环境、推动大规模减税降费等举措，为的就是夯实中国经济“稳中有进”的韧性基础，更好地应对风险和挑战。

(责编：袁勃)