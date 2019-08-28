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广州黄埔再发引才“英雄帖”

“海外尖端人才八条”重磅出台

2019年08月28日04:48  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报电　（慧文）日前，《广州市黄埔区 广州开发区 广州高新区关于集聚海外尖端人才的若干措施》（以下简称“海外尖端人才8条”）正式发布。这是该区继“美玉10条”“港澳青创10条”等人才政策后的又一引才新政，进一步强化对海外尖端人才的扶持。核心条款包括项目支持、人才资助、荐才奖励、一人一策、国民待遇、出入境便利、“一对一”服务等。

　　当前，国际形势日趋复杂，粤港澳大湾区建设迈向纵深发展，大量海外人才在寻找新的创新创业机会。“现在的我们比任何一个时期都更加渴求人才”，广州开发区政策研究室副主任熊卫国作政策解读时表示，将用政策和制度进一步提升人才服务水平，广揽海外战略科学家、产业顶尖人才，让人才体系“塔基更实、塔尖更高”，为区域的高质量发展积蓄强大势能。

　　所谓“海外尖端人才”，是指在 IAB（新一代信息技术、人工智能、生物医药）、NEM（新能源、新材料）、区块链、工业互联网、高端智能制造等该区重点发展领域，处于世界科技前沿和国际顶尖水平，掌握关键核心技术，能够为粤港澳大湾区高质量发展带来重大影响、重大突破的海外战略科学家及其团队核心成员、产业顶尖人才及其团队核心成员。只要是从海外来黄埔区、广州开发区、广州高新区创新创业的战略科学家、产业顶尖人才都可获得相应扶持，包括外籍人才以及中国籍海外归国人才。

　　为增强对科技前沿尖端人才的吸引力，“海外尖端人才8条”对新引进的战略科学家团队、产业顶尖人才团队分别开出了最高15亿元、10亿元的项目扶持。其中对战略科学家团队项目的资助力度，资助形式也更加多元化，包括项目资助、贷款贴息、研发经费补贴、经营贡献奖、股权投资等。

　　值得一提的是，该政策突破了以往引才奖励只奖励引才机构、不奖励个人的局限，首次将被评为海外人才大使的战略科学家、产业顶尖人才作为奖励对象。此举将充分发挥尖端人才的核心影响力，鼓励以才引才，推动人才聚集。

　　“海外尖端人才8条”为服务对象进一步提供包括职称评审、投资办企业、购房、子女入学、社会保险等待遇，并强化了海外尖端人才参与区内重大经济决策、社会决策的作用和价值，让引进的人才无忧生活，聚力创新创业。力促海外尖端人才引进来、留得住、发展好。

　　据悉，目前黄埔区正在加快研究制定“海外人才8条”兑现指南，打造粤港澳大湾区人才高地。

(责编：袁勃)
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