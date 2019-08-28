为高质量发展添能蓄势（中国经济纵深谈（16））

宏观政策，与微观经济活动息息相关。

“受益于出口退税率提高和办税便利化，上半年我们拿到出口退税1.2亿元，同比增加0.8亿元，退税审核办理时间也从5天压缩至1天，让我们在国际竞争中如虎添翼。”山东昊华轮胎有限公司负责人王克强说。

对小微企业而言，其作用同样不可低估。“不要抵押、无需担保，看纳税信用记录良好，银行就给我们放贷330万元，有了这笔钱，公司就能赶在新学年开始之前正常交货。”重庆市恒洪教学设备有限公司法人代表石子琳说。

宏观政策是中国经济保持平稳运行、迈向高质量发展的重要推动力。当前，我国经济发展面临新的风险挑战，国内经济下行压力加大，检验着中国经济逆风飞翔的能力水平，也考验着宏观政策驾驭大局的智慧担当。

“要注重在稳增长的基础上防风险，强化财政政策、货币政策的逆周期调节作用，确保经济运行在合理区间，坚持在推动高质量发展中防范化解风险。”今年以来，面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，以习近平同志为核心的党中央总揽全局、科学决策，适时适度实施宏观政策逆周期调节，有力推动经济高质量发展。

面对外部环境之变，当前宏观调控的效果如何？未来宏观政策还有多大空间？记者进行了调查采访。

政策齐发力，逆周期调节有效对冲外部影响

“以前贷款挺费劲，现在银行上门来。国家政策真是来得及时！”浙江圣雪休闲用品有限公司生产的户外休闲用品主要销往欧美市场，国际市场不确定性增加，公司董事长朱晓辉却对发展前景信心满满。

“去年公司总产值5亿元，今年上半年已完成2.8亿元。”朱晓辉说，宏观政策给企业的获得感很强，增值税率下调每年可减少500万元成本，企业3500万元贷款的利率也比前几年低。“有了这些资金支持，圣雪放手建设15万平方米智能生产线厂房，争取5年内把产值做到10亿元。”

与圣雪一样，许多企业都感受到宏观调控带来的活力和实惠。今年以来，面对保护主义、单边主义抬头，世界经济不稳定不确定性增多等问题，我国适时适度实施宏观政策逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，实施就业优先政策，增强调控前瞻性、针对性和有效性，稳住了经济运行，提振了市场信心。

——积极的财政政策加力提效，实施更大规模减税降费。

1月，小微企业普惠性减税措施出台，预计每年可再为小微企业减负约2000亿元；4月，深化增值税改革落地，全年减负将超1万亿元；5月，降低社保费率方案正式实施，全年减负3000多亿元；7月，降低部分行政事业性收费标准，全年减负3000亿元以上……减税降费快马加鞭，政策“红包”一波接一波，近2万亿元减税降费规模近年来罕见。

收入做“减法”，支出做“加法”。1至7月，全国财政支出同比增长9.9%，增幅同比提高2.6个百分点，保持了较强的支出力度。“积极的财政政策有力拉动了总需求，发挥着更大的逆周期调节作用。”交通银行首席经济学家连平说。

——稳健的货币政策松紧适度，保持流动性合理充裕。

1月4日，央行决定下调金融机构存款准备金率1个百分点，释放资金约1.5万亿元；5月15日起，约1000家服务县域的农村商业银行实行较低的优惠存款准备金率；7月22日，科创板鸣锣开市，为创新型企业拓宽融资渠道……

今年以来，我国社会融资规模增速逐步回升，6月末社会融资规模存量213.26万亿元，同比增长10.9%，增速比上年高1.1个百分点。“这是2018年7月以来的最高水平，显示金融对实体经济的支持力度在加大。”中国人民银行新闻发言人阮健弘说。

优化结构、精准滴灌，一系列政策措施有效疏通货币传导机制，为企业带来解渴甘霖。“上半年，重庆银行业通过落实定向降准等政策，合计释放资金236.24亿元，促进实体经济血脉畅通。”重庆银保监局局长王泽平说。

——就业优先政策全面发力，多管齐下稳定和扩大就业。

“‘稳就业’能帮我们‘稳人才’！”中国建筑第二工程局有限公司董事长陈建光兴奋地说，“今年中建二局领取的稳岗补贴比去年提高10%，缴纳的养老金降低4%，用人成本低了，企业今年劳务用工规模较去年增长30%，应届毕业生也比去年增加20%。”

今年，我国首次将就业优先政策置于宏观政策层面，政策效果逐步显现。1至7月，城镇新增就业867万人，完成全年计划的79%，就业规模持续扩大。

“上半年，中国经济在外部不确定性因素增加的情况下延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，GDP同比增长6.3%，主要宏观经济指标保持在合理区间。这份提气的‘半年报’背后，宏观政策的逆周期调节功不可没！”中国社科院世界经济与政治研究所研究员高凌云说。

拒绝强刺激，宏观政策不搞“大水漫灌”

深入探究当前宏观政策的内涵，无论从政策本身的强度还是对经济运行的作用来看，逆周期调节都并非短期“强刺激”。“逆周期调节是要熨平经济运行的短期波动，而不是改变经济运行的方向和趋势；是要缓冲经济下行的压力，绝不是为了‘大水漫灌’。”民生银行首席研究员温彬说。

——从发力方向看，逆周期调节服务于供给侧结构性改革，着眼于促进经济转型升级。

“一加手机”是深圳市万普拉斯科技有限公司旗下的智能手机品牌，销往全球35个国家和地区，海外市场销量占比超过60%。“国家推出研发费用加计扣除等优惠政策，企业今年预计将享受所得税减免6562.5万元，比去年多2302万元。这样一来，公司转型升级有了充足资金，在手机屏幕技术等方面取得突破，国际竞争能力大大增强。”万普拉斯财务总监秦雷说。

去年下半年，企业研发费用加计扣除比例提高到75%的政策享受主体由科技型中小企业扩大至所有企业。这意味着，企业每投入100元开展研发活动，税前扣除额度从过去的150元提高到175元，如果按25%的企业所得税税率计算，减税金额从12.5元增至18.75元。对大部分企业来说，减税红利比以前多了一半。

以减税促升级、以投资补短板、以利率市场化推进金融供给侧改革……逆周期调节与供给侧结构性改革相辅相成、相得益彰。

——从调节方式看，宏观政策坚持在区间调控基础上加强定向、相机调控，主动预调、微调。

1月23日，央行开展今年一季度定向中期借贷便利（TMLF）操作，金额为2575亿元，TMLF这种新的货币政策工具首次进入人们视野。央行表示，创设TMLF旨在进一步强化逆周期调节，着力缓解信贷供给的制约因素，加大对小微、民营企业的金融支持力度。

“短期流动性调节工具（SLO）”“常备借贷便利（SLF）”“中期借贷便利（MLF）”“抵押补充贷款（PSL）”……人们发现，随着央行“工具箱”里不断增加新工具，货币政策调控手段日趋丰富、更加灵活，相比过去单纯依靠全面降准降息等调控方式，今天的货币政策调控力度恰到好处，让金融活水精准流入实体经济。

——从政策成效看，制造业等实体经济和小微企业成为逆周期调节的主要受益者。

“企业成立不到一年，就获得银行155万元的信用贷款，年利率5%，顺利结清贷款后还能获得贷款本金3%的贴息。”广东惠州鼎智科技有限公司总经理伏永凯说。

困扰小微企业的贷款难、贷款贵正得到缓解。今年前5月，我国新发放普惠型小微企业贷款平均利率为6.89%，比去年全年的平均水平下降0.5个百分点。“加上承担或者减免信贷相关的费用，小微企业综合融资成本降幅已超过1个百分点。”中国人民银行货币政策司司长孙国峰说。

4月1日，作为今年减税降费“主菜”的深化增值税改革正式上桌，吃得最有滋味的是制造业企业。国家税务总局数据显示，深化增值税改革首月实现净减税1113亿元，其中制造业实现净减税476亿元，减税占比超四成，居所有行业首位。

护航经济发展，未来宏观政策具有充足空间

飞机逆风起飞，巨轮破浪前行，正是最吃劲的时候，需要加足马力。当前，我国发展外部环境中的挑战因素明显增多，国内转变经济发展方式、优化经济结构、推动高质量发展已经进入攻坚克难的关键阶段，中国经济如逆水行舟，不进则退。

7月底召开的中共中央政治局会议强调，做好下半年经济工作意义重大。要实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策要加力提效，继续落实落细减税降费政策。货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕。

受访专家表示，未来，无论是稳定经济运行还是推动高质量发展，我国宏观政策都具有充足空间，将为促进经济持续健康发展提供有力支持。

——看财政政策，我国财政赤字率水平并不高，“放水养鱼”将促进财政收入良性增长。

从财政赤字看，我国赤字规模从2016年的2.18万亿元，到2017年、2018年的2.38万亿元，再到今年的2.76万亿元，规模持续增加，体现了积极财政政策“加力提效”的要求。而从赤字率看，2016年、2017年均为2.9%，2018年是2.6%，今年预计为2.8%，始终控制在国际通常采用的3%控制线以内，和世界主要经济体相比，我国赤字率水平并不高。

近年来，我国持续推行减税降费政策，对财政收入造成的压力显而易见。如此大规模的减税降费，会不会带来财政风险？

事实上，这种看法只关注静态的税收收入，而没有看到税收政策与经济增长的动态调整关系。

根据拉弗曲线理论，税收收入一般取决于两个因素，即税率高低和税基大小。短期看，税基不变的情况下，降低税率确实会造成收入减少，但从长期看，减税往往能促进经济增长，扩大税基，最终使税收收入增加。

近年来的探索证明，通过减税鼓励实体经济转型、新兴行业发展，最终实现税收增加，理论上可行，实践中有效。在最初实施“营改增”的上海等地，普遍出现了“放水养鱼”效应带来的税收良性增长。“减税降费能促进财政收入可持续增长，使积极的财政政策具备更大空间。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红说。

——看货币政策，我国货币政策工具丰富，有能力应对各种不确定性。

去年，央行先后四次降低存款准备金率，今年初又全面降准1个百分点，但总体上看，我国货币政策依然具有充足空间，有能力应对各种不确定性。“国内存款准备金率相对国际银行业平均水平仍处于高位，依然具有下调空间。”连平说。

与此同时，我国货币政策工具不断充实增多，今年以来，央行先后动用再贷款、再贴现、央行票据互换等工具，引导流动性合理充裕。“除了数量型工具，未来价格型工具也有操作空间。”中信证券研究部固定收益首席研究员明明认为，通过价格杠杆的调节，可推动金融资源向真正有资金需求和发展前景的行业、企业配置。

中流击水，奋楫者进。面对复杂严峻的发展环境，面对更多更大的风险挑战，我们要保持定力、站稳脚跟、审时度势，把握好宏观政策取向，加强政策协调配合，为经济发展添能蓄势，推动中国经济航船乘风破浪，驶向高质量发展的彼岸！

《 人民日报 》（ 2019年08月28日 01 版）

(责编：袁勃)