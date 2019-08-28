越是压力大 越要练内功（观象台）

市场压力加大时，也是企业耐住寂寞、苦练内功的好时机。如果能在冬天的逆境中磨炼，就不怕夏天的竞争

煤企遇到压力了。中国煤炭工业协会的报告显示，今年前5个月，全国规模以上煤企利润总额同比下降9.4%，煤炭经济周期性增长动力明显减弱。

利润增速下滑，有高基数的影响，但归根结底还是供需关系转向宽松。那么面对市场新变化，煤企怎么办？笔者近日采访了两家企业，尽管上半年煤炭消费增速放缓，煤价稳中有降，但它们的日子过得不错，利润还有不小的增幅。一家坚持提品质、调结构，电煤卖570元一吨时，其优质喷吹煤能卖到近1000元。另一家则在产业链上下功夫，利用煤炭生产高纯硅烷，主要用于高端半导体、多晶硅等制造，摆脱了过去我国高纯硅烷受制于人的局面，产品销往马来西亚、越南、泰国等地。

虽然创造利润的具体路径不同，但这两家煤企有一个共同点——都在四五年前，煤炭行业在低谷徘徊时，就坚持练好内功、蓄势崛起。其实，“练好内功”并不新鲜，难就难在当市场压力加大时，还能排除万难、坚持投入财力物力谋求转型升级。

在一些企业看来，行情不景气，资金紧张，人力、营销、环保等投入都缺不了，哪来的闲钱搞技术改造？但会算账的企业可不这么想。笔者采访过的一家煤企，应用智能化开采技术后，工作面人员从20人减少为4人，效率提高了9倍，“用不了两年就能回本”。人力成本低了、生产效率高了、还能节省隐形的安全成本，这么一比，孰轻孰重？可能会有企业想，等市场行情好些再投入技术改造。可是，上升周期何时到来始终是个未知数，真正等到下一个风口，不主动练好内功的企业，往往会被无情甩下。

还有一些企业认为，煤炭市场需求放缓，产品都卖不出去，研发新产品又有什么用？其实，只要瞄准市场需求，高端优质产品往往不愁卖。上文生产高纯硅烷的企业，就是看准了当时产品被国外企业垄断、需要高价进口的时机，果断进行技术研发，如今这家企业生产的高纯硅烷占据了国内约40%的份额。

练好内功，不仅是企业发展需求，也是行业增强国际竞争力的内在呼唤。5年来，我国累计退出煤炭落后产能8.1亿吨，煤矿减少至不到5700处，煤炭产业集中度和供应质量均有提高。但客观而言，当前煤炭业结构性问题依然突出。这就需要行业继续“向内开刀”，深化供给侧结构性改革，全面转入结构性去产能、系统性优产能新阶段，加快退出资源枯竭、灾害严重以及与生态环境敏感区重叠的煤矿和“僵尸企业”。

企业管理中有“冰淇淋哲学”一说：卖冰淇淋应该从冬天开始，如果能在冬天的逆境中磨炼，就不怕夏天的竞争。换个角度看，对于煤炭行业来说也是如此，市场压力加大、产品没那么畅销时，可能正是企业耐住寂寞、苦练内功的好时机。抓住了机遇、找对了方向，在下一个上升周期来临时，就很有可能“凤凰涅槃”。而如果还有下一个冬天，这些已经练就了一身真功夫的企业，又有何惧？

《 人民日报 》（ 2019年08月28日 19 版）

(责编：袁勃)