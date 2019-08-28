全国两化融合发展总体水平达53.9
本报电 近日，国际电信联盟正式发布两化融合评估国际标准。这一国际标准由我国工业和信息化部推动研制，标志着我国两化融合评估体系迈出走向世界的坚实步伐，对于提升我国产业数字化转型的国际影响力具有重要意义。
据了解，该国际标准基于我国两化融合评估标准的核心成果研制，给出了包括基础建设、单项应用、综合集成、协同与创新、竞争力、经济和社会效益等6个方面的产业数字化转型评估框架、评估指标体系及评估方法。目前，我国已有14万余家企业依据该标准深入开展两化融合自评估、自诊断、自对标，据测算，目前全国两化融合发展总体水平达53.9，工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别达到68.9%和49.2%。
（韩 鑫）
汽车业首个三方混改试点项目落地
本报电 国内第一个由初创电动车企业主导的央企、地方国企和民营企业三方混改试点项目日前正式落地。2017年成立的爱驰汽车与江铃集团、长安汽车联手，以50%∶25%∶25%的股比重组江铃控股，新成立的合资公司将形成陆风与爱驰双品牌、双研发机构、双制造基地驱动的格局，并形成了高、中、低端，包括传统燃油车、混合动力、纯电动等多种动力形式的产品布局。新江铃控股还将在品牌、市场以及电动化、信息化、智能化等核心技术上展开创新探索，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系。
（王 政）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】