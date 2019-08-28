人民网>>财经

资讯速递

2019年08月28日05:12  来源：人民网－人民日报
 

　　全国两化融合发展总体水平达53.9

　　本报电 近日，国际电信联盟正式发布两化融合评估国际标准。这一国际标准由我国工业和信息化部推动研制，标志着我国两化融合评估体系迈出走向世界的坚实步伐，对于提升我国产业数字化转型的国际影响力具有重要意义。

　　据了解，该国际标准基于我国两化融合评估标准的核心成果研制，给出了包括基础建设、单项应用、综合集成、协同与创新、竞争力、经济和社会效益等6个方面的产业数字化转型评估框架、评估指标体系及评估方法。目前，我国已有14万余家企业依据该标准深入开展两化融合自评估、自诊断、自对标，据测算，目前全国两化融合发展总体水平达53.9，工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别达到68.9%和49.2%。

　　（韩 鑫） 

　　　

　　汽车业首个三方混改试点项目落地

　　本报电 国内第一个由初创电动车企业主导的央企、地方国企和民营企业三方混改试点项目日前正式落地。2017年成立的爱驰汽车与江铃集团、长安汽车联手，以50%∶25%∶25%的股比重组江铃控股，新成立的合资公司将形成陆风与爱驰双品牌、双研发机构、双制造基地驱动的格局，并形成了高、中、低端，包括传统燃油车、混合动力、纯电动等多种动力形式的产品布局。新江铃控股还将在品牌、市场以及电动化、信息化、智能化等核心技术上展开创新探索，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系。

　　（王 政） 


　　《 人民日报 》（ 2019年08月28日 19 版）
(责编：袁勃)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved