全国两化融合发展总体水平达53.9

本报电 近日，国际电信联盟正式发布两化融合评估国际标准。这一国际标准由我国工业和信息化部推动研制，标志着我国两化融合评估体系迈出走向世界的坚实步伐，对于提升我国产业数字化转型的国际影响力具有重要意义。

据了解，该国际标准基于我国两化融合评估标准的核心成果研制，给出了包括基础建设、单项应用、综合集成、协同与创新、竞争力、经济和社会效益等6个方面的产业数字化转型评估框架、评估指标体系及评估方法。目前，我国已有14万余家企业依据该标准深入开展两化融合自评估、自诊断、自对标，据测算，目前全国两化融合发展总体水平达53.9，工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别达到68.9%和49.2%。

（韩 鑫）

汽车业首个三方混改试点项目落地

本报电 国内第一个由初创电动车企业主导的央企、地方国企和民营企业三方混改试点项目日前正式落地。2017年成立的爱驰汽车与江铃集团、长安汽车联手，以50%∶25%∶25%的股比重组江铃控股，新成立的合资公司将形成陆风与爱驰双品牌、双研发机构、双制造基地驱动的格局，并形成了高、中、低端，包括传统燃油车、混合动力、纯电动等多种动力形式的产品布局。新江铃控股还将在品牌、市场以及电动化、信息化、智能化等核心技术上展开创新探索，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系。

（王 政）

《 人民日报 》（ 2019年08月28日 19 版）

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