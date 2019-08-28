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今年底国家游泳中心将迎来首场冰壶比赛

“水立方”变身“冰立方”（新视点）

本报记者 赵展慧

2019年08月28日05:12  来源：人民网－人民日报
 

　　近日，随着最后一块预制混凝土板安装完成，北京冬奥会冰壶比赛场馆——水立方冰场可转换结构施工圆满完成。继世界最大奥运游泳馆、世界最大膜结构工程、世界第一个多面体空间钢架结构建筑之后，国家游泳中心又成为世界首个泳池上架设冰壶赛道的双奥场馆、世界首个冰上和水上项目可同时运行的场馆。

　　“冰水转换”承建方中建一局介绍，国家游泳中心将在保有水上功能的基础上新增冰上功能，在比赛大厅中部通过搭建可转换结构及安装可拆装制冰系统，形成具有4条标准赛道的冰壶场地，满足北京2022年冬奥会和冬残奥会冰壶、轮椅冰壶的赛事需求。未来国家游泳中心将实现冰水赛事场地的双向切换。

　　目前，水立方冰壶场馆改造项目的泳池已经覆盖上了一排排1米见方的混凝土方块，泳池上方已搭起钢架，这一用于支撑冰面的可转换钢结构由2600根3米高、2米长的钢材搭建而成。在搭建好防水层、保温层等之后，这里就会成为一座标准的冰壶比赛场地。按照施工计划，今年12月水立方将迎来首场冰壶比赛。场馆永久设施改造任务将于2020年7月完成。

　　“水立方”如何变成“冰立方”？

　　这可不是在平地上浇筑冰层那么简单！中建一局建设发展公司副总经理侯本才介绍，转换过程需经过5道工序，即把水抽干，搭设钢架和支撑板，铺上保温层和防水层，安装可拆装制冰系统，输送载冷剂将水面冰化，完成水冰转换。改造最大的难度在于控制精度。冰壶比赛对平整度要求非常高，每平方米承受150公斤重量的情况下支撑结构变形不能超过1毫米。

　　实现复杂的温度和湿度分层控制，也是“水变冰”的难点。水上项目要求环境高温高湿，冰上项目要求低温低湿，两者需求差距极大。冰壶比赛对赛场的要求更严苛，赛场的温度必须按照3层控制：冰面温度为零下8.5摄氏度；冰面以上1.5米处始终保持在10摄氏度；看台观众区温度为16—18摄氏度，在为冬奥会冰壶比赛提供完美环境的同时，也为观众区提供舒适的环境。中建一局改造项目经理刘军说，“冰立方”冬奥会冰壶场馆改造过程中以建筑信息模型技术为基础，结合云计算、物联网等信息化技术和设备，实现上述复杂的温度和湿度分层控制。并且通过对智能建筑管理系统进行升级，实时监测、调控冰场温度与空气湿润度。

　　冬奥会期间，在“水立方”南广场地下新建的冰上运动中心将供观赛人群体验冰壶运动。这一建筑也通过智能化的设计和建造实现节约土地和能源。比如增加膜结构空腔自然通风，夏季开启自然通风降温，冬季蓄能降低场馆热耗。设计大采光井及导光管，将室外的自然光源引入地下，通过自然采光的方式每年可节约用电2.6万度，相当于一个家庭至少10年的用电量。冰上运动中心建成后不仅服务冬奥会，还将永久服务于推广冰壶运动和群众冰上健身，每年可接待10万冰上运动爱好者。


　　《 人民日报 》（ 2019年08月28日 19 版）
(责编：袁勃)
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