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夜经济让城市更有活力

桂从路

2019年08月28日08:10  来源：人民网－人民日报
 

　　游客在河北省沙河市红石沟现代农业园区夜间举办的“梦幻灯光节”上游玩。
　　新华社记者 牟 宇摄

　　人们在江苏苏州博物馆举行的博物馆奇妙夜开放活动中参观游览。
　　王建康摄（新华社发）

　　一段时间以来，“夜经济”成为热词，也成为衡量城市活力的重要指标。各地陆续出台鼓励支持夜经济发展的政策举措，推动相关业态与模式不断创新。

　　在江苏苏州，博物馆奇妙夜开放活动吸引大批民众前来参观，夜游姑苏别有一番韵味；在上海豫园夜市，告别白天的高温炎热，华灯璀璨、清风徐来的街头人声鼎沸；在河北沙河，夜间举办的“梦幻灯光节”成为市民打卡的新地标……各地夜经济蓬勃发展，亮点纷呈。可以说，我国夜间经济已由曾经简单的“夜市”发展为包含“食、游、购、娱、体、展、演”等多元形式的夜间消费市场，人们的夜间生活有了全新的“打开方式”。

　　夜经济日益繁荣，服务场景不断拓展，满足着消费者高品质、多样化的需求。从“日出而作、日落而息”的农耕社会到分秒必争的现代生活，夜晚的时间被拉长、延展，变得更加多姿多彩。遍布大街小巷的24小时便利店成为加班人群的“补给站”，不断延长的夜间交通运营时间让夜归人更从容，在夜间举行的球赛、跑步活动让白天忙碌的人们也能参与体育锻炼……由夜经济所塑造的消费模式、生活方式，正成为满足人民美好生活需要的生动注脚。

　　夜经济被称为中国经济新兴活力源。数据显示，以服务消费为主要内容的夜经济在城市GDP中所占比重不断加大, 发展迅猛。北京、上海、深圳、广州、杭州等城市的夜间消费约占全天消费额的一半, 并逐步上升。从提升城市发展水平来看，夜经济打造的亮丽风景线，不仅是一张崭新名片，更能创造就业岗位、带来产业发展机会；从拉动内需、促进消费角度来看，夜经济不仅是城市消费的“新蓝海”，更为当前经济发展注入了新动能。

　　让生活更美好，是城市发展的永恒主题。在各地进一步点亮夜经济的同时，也少不了要在夜经济的管理上下足功夫，让广大居民能够享受到更高质量、更健康、更安全的产品和服务。既充满活力又规范有序，夜经济才能持久“闪亮”，成就更加美好的城市生活。


　　《 人民日报 》（ 2019年08月28日 05 版）

(责编：杨曦、庄红韬)
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