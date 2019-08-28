8月27日，在对外经济贸易大学举办的关于中美经贸摩擦研讨会上，与会专家一致认为，中国一直以来认真履行国际义务，是负责任的大国；美国肆意破坏既有的国际规则与秩序，是违规卸责的典型。对于美方的极限施压与出尔反尔，中方反制措施有理有利有节。中国有信心有能力应对一切外来挑战。

美方行为是典型的言而无信，违背了契约精神

与会专家纷纷表示，过去这一年多的事实，已经让国际社会充分看到，中国是国际规则的坚定维护者；美国公然践踏国际规则不得人心。

对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院院长屠新泉表示，中国认真履行加入世贸组织的一系列重大市场开放承诺。在2008年国际金融危机后，一直致力于维护开放的全球经济治理体系，主张对世贸组织进行必要的改革，以推动经济全球化。

“中国是负责任的大国。”对外经济贸易大学国际经济贸易学院院长洪俊杰说，中国支持改革多边贸易体制，为全人类提供“一带一路”倡议等公共产品，促进了跨境基础设施建设与互联互通。

对外经济贸易大学国际经济研究院院长桑百川认为，国际经济秩序和规则需要世界各国来维护，多边经济贸易规则需要世界各国共同维护和完善。

“现行国际经贸规则保障了全球经济的健康发展，全球价值链和供应链体系有效推动了国际贸易发展。”桑百川说，美国根据自定标准而谋求所谓的“对等贸易”，是不公平的贸易做法，这与世贸组织的互惠互利原则、发展中成员“特殊与差别待遇”原则不一致。美方在世界上不断挑起经贸摩擦，必然会损害全世界人民福祉。

“美国是想利用单边主义来破坏现有国际规则，再利用单边主义建立有利于自己的国际规则，可谓是世界经济的不稳定因素。”中国国际贸易学会专家委员会副主任李永说，美国单方面加征关税，公然践踏国际规则，这种极限施压的做法严重破坏世界经济规则，是典型的言而无信，违背了契约精神。

商务部研究院区域经济研究中心主任张建平表示，美国意图凌驾于世贸组织规则之上，是在挑战国际法框架和秩序。山东财经大学校长赵忠秀说，美国举起关税大棒，恣意妄为，公然践踏世界经济秩序，使当今世界经济规则、经济秩序受到挑战。

中国经济具有十足韧性，有能力应对外部挑战

洪俊杰说，中国是全球最大货物贸易国，是世界大多数国家和地区的主要贸易伙伴，中国经济是一片汪洋大海。贸易战和极限施压没有也不可能达到“美国优先”的目的，“合作才能共赢，图一己私利反而会造成孤立”。

“中国国内市场广阔，与全球各国联系紧密，有能力应对外部挑战。”对外经济贸易大学国际关系学院院长戴长征说，面对美国日益暴露的世界和平和全球经济增长的“搅局者”“挖沟者”形象，中国应保持战略定力，集中力量办好自己的事。

赵忠秀认为，中国经济具有十足韧性，同时，中国以不断扩大开放的举措助力全球经济增长，“一带一路”建设成果惠及世界，扩展了全球合作空间。中国贸促会知识产权服务中心主任谭剑表示，应继续营造公平竞争、鼓励创新的营商环境，深度参与全球经济治理；企业要实施多元化市场战略，积极开拓新兴市场，加大创新投入，增强抗风险能力。

“美国极限施压、不断加码、妄图捞取利益的做法是错误判断了形势。”中国世界贸易组织研究会副会长霍建国表示，当前中国对外贸易、利用外资稳定增长，产业配套能力强，经济发展有足够的韧性，具备应对经贸摩擦的底气。要加快构建对外开放新格局，通过实施外资准入负面清单、扩大进口、保护外商投资和合法权益等举措，进一步推进高水平对外开放。

《 人民日报 》（ 2019年08月28日 03 版）

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