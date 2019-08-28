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贸易霸凌将世界经济拖入险境（钟声）

2019年08月28日08:11  来源：人民网－人民日报
 

　　美方近日宣称提高对中国输美商品加征关税税率，进一步凸显其贸易霸凌的本质。全球范围内，正弥漫着担心世界经济受到严重冲击的忧虑情绪：摩根士丹利公司分析指出，只要美国将关税提升至25%，就足以把全球经济增速打压至2.5%以下；比利时中国经贸委员会主席德威特认为，美国的“关税武器化”政策不仅将导致全球贸易壁垒增加，贸易额下降，还将造成负面示范效应，导致恶性竞争，最终将全球经济拖入泥潭。

　　美方一些人破坏多边贸易规则，威胁全球产业链供应链安全，引发国际金融市场动荡，拖累国际贸易和世界经济增长。他们的一意孤行，逆经济全球化潮流而动，与市场竞争原则背道而驰，已经明显增加了世界经济衰退的风险。在你中有我、我中有你的世界经济产业格局中，试图以保护主义、单边主义人为制造脱钩和对抗是对现实的背离，也不可能行得通。美国《纽约时报》网站最近刊登的一则报道就举出了实例——“苹果公司不久前试图在得克萨斯州制造少量高端电脑，但在美国却找不到能够供应所有螺丝的供应商。”

　　越来越多有识之士强调，美方一些人毫无道义感和责任感的非理性行为，已经严重损害市场信心，引发全球金融市场动荡。世界银行、国际货币基金组织、世界贸易组织等国际机构一再警示，如果贸易战持续发展将给全球经济带来更大影响。在最近举行的七国集团峰会上，法国、德国、英国等多国领导人均就美方挑起经贸摩擦表达了深切忧虑；欧洲理事会主席图斯克发出警告，“美国与其他国家不断升级的贸易紧张关系有可能让世界陷入衰退”。

　　当今世界，多边主义取代单边主义、合作共赢取代零和博弈，是不可阻挡的历史大势。美方一些人以旧思维对抗大趋势，不仅损害中美两国利益，而且损害世界各国共同利益，破坏各国人民共同福祉。


　　《 人民日报 》（ 2019年08月28日 03 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
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