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美国已陷入巨大的“信誉鸿沟”

——访加州大学伯克利分校教授奥布斯特费尔德

本报驻美国记者 章念生

2019年08月28日08:11  来源：人民网－人民日报
 

　　“这是显而易见的言行不一致。”针对美国政府在贸易政策上的反复无常、极限施压，加州大学伯克利分校经济学教授、前国际货币基金组织首席经济学家莫里斯·奥布斯特费尔德日前在接受本报记者专访时，发出了强烈批评。这位经济学教授表示，美国政府的贸易政策损害了美国经济，让许多美国农民深受其害，使得美国在国际上陷入了“信誉鸿沟”，更影响了全球经济的发展趋势。

　　“美国许多企业都反对加征关税，但美政府却坚持认为关税将会促进经济发展！”奥布斯特费尔德说，征税的钱进了美国国库，“但所有这些钱都来自美国企业和消费者，为何说它们来自中国或其他贸易伙伴？我不明白。”针对美国政客声称加征关税不会影响美国经济这一说法，奥布斯特费尔德说，许多观点都认为，加征关税对美国是有害的。一个明显的例子是美国农业，比如美国南达科他州的农民，在加征关税政策出台以后，既要承受灾害天气，又要承受贸易伙伴反制措施的打击，导致许多农民失去了农场。

　　奥布斯特费尔德表示：“现在，人们对美国的政策承诺普遍存在担忧。”他说，美国现政府先是退出了跨太平洋伙伴关系协定（TPP），现在又希望日本、墨西哥在贸易上做出让步，其实美国所要求的条款，日墨两国已经在TPP框架内落实。此外，美国退出气候变化巴黎协定让世界上许多国家为之震惊；退出伊朗核协议，则让美国处于尴尬境地。“我认为美国已陷入巨大的‘信誉鸿沟’，正逐渐失去盟友们的信任。”

　　奥布斯特费尔德曾在美国哥伦比亚大学、宾夕法尼亚大学、加州大学伯克利分校任教，2014年至2015年任奥巴马总统经济顾问委员会成员，2015年至2018年任国际货币基金组织首席经济学家，对美国经济和世界经济很有研究。他表示，世界经济增长速度要比半年前预测的更缓慢，在制造业、国际贸易等领域都出现了显著的放缓迹象，尤其在货物贸易领域衰退明显，今年世界经济发展趋势将会走弱，“经贸摩擦带来的影响是毋庸置疑的，美国的贸易政策进一步导致了不确定性，影响了投资和贸易。”

　　奥布斯特费尔德说，只要美国政府将贸易政策当作施压手段，这种不确定性就会长期存在，导致企业无法规划未来，带来困难与混乱。“美国一些政客想通过加征关税施压中国，这不可能成功。”

　　（本报华盛顿8月27日电） 


　　《 人民日报 》（ 2019年08月28日 03 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
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