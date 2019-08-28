用法治为一流营商环境护航

日前，《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》（以下简称《意见》）正式发布。其中对深圳有五大战略定位，其中之一就是法治城市示范。

中国法学会研究部副主任彭伶在接受记者采访时表示，对优良的营商环境来说，法治是其重要内涵，稳定、公平、透明、可预期是其重要特征。而法治又是稳定、公平、透明、可预期的重要保障，因此，法治是最好的营商环境。

用足用好立法权

支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区，《意见》明确提出了5个“率先”，其中第二个“率先”就是率先营造彰显公平正义的民主法治环境。

“营造彰显公平正义的民主法治环境是实现‘法治城市示范’战略定位的必然要求。而深圳要成为高质量发展高地，必须要有法治作为保障。”彭伶表示，营造彰显公平正义的民主法治环境，将深圳打造成为法治城市示范，是推动深圳成为“高质量发展高地”“可持续发展先锋”的坚实保障和强大助力，是深圳成为“城市文明典范”“民生幸福标杆”的坚强基础和评价指标。

用足用好经济特区立法权是一大亮点。《意见》要求在遵循宪法和法律、行政法规基本原则前提下，允许深圳立足改革创新实践需要，根据授权对法律、行政法规、地方性法规作变通规定。

1992年，中央正式授予深圳经济特区立法权。截至目前，深圳市共制定法规229件，现行有效法规168件，其中经济特区法规130件。“‘急用先立，先行先试’是深圳立法的重要原则。经济特区立法权为深圳的发展提供了重要的保障，也积累了经验。而经过多年的探索，研究问题先学法，制定决策遵循法，解决问题依照法，已经成为深圳特区治理与发展的有效模式。”彭伶说。

中国人民大学行政管理学系教授毛寿龙认为，深圳是外向型经济，如何把国际上一些法律原则与本地的法律资源进行对接，促进高水平开放，是深圳要面临的课题。这其中经济特区立法权就可以发挥作用，先行先试。

打造服务型政府

“深圳90”“不见面审批”“秒批”这些热词近年来和深圳一直联系在一起，这是深圳在政务改革上一次又一次的创新，对提升政府效率，打造一流营商环境有着重要推动作用。《意见》要求，优化政府管理和服务。

国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群表示，推进市场化改革，最重要的是处理好政府与市场的关系。其中优化政府管理和服务非常重要。这涉及到市场的开放、公平、有序等多个方面水平的提高。“市场体系的完善，很大程度取决于政府职能转变和相应职能的提高和完善。”

围绕优化政府管理和服务，《意见》也提出了很多措施。

——完善企业破产制度。对于构建良好的营商环境，公平高效的制度环境是重中之重，其中完善企业破产制度就是重要组成部分，这可以厘清政府与市场的边界。张立群表示，完善企业破产制度，是完善市场竞争优胜劣汰作用的关键环节，是实现市场在资源配置中的决定性作用的必不可少的制度安排。

——深化“放管服”改革，全面推行权力清单、责任清单、负面清单制度。中山大学岭南学院副教授龙朝晖表示，“负面清单”是从企业工商管理改革切入，打破许可制和审批制，扩大了企业自主权和创新空间。“权力清单”和“责任清单”从政府行政体制改革切入，规范政府权力，做出明细界定，也明确政府的责任。“通过三个清单，使政府看得见的手和市场看不见的手在经济社会发展过程中如何施展得到更清晰的界定。如果说权力清单是针对政府乱作为，那么责任清单则是针对政府不作为，而负面清单让市场主体有作为。”龙朝晖说。

社会治理智慧化

3月18日，深圳地铁、出租车、机场大巴等交通场景上线深圳区块链电子发票功能。过去因为公共交通细碎、票额小等开具发票的烦恼将随着区块链电子发票的上线逐步得到解决。只需要在手机上点击几下，发票就可以开出，还可以发送到邮箱等，无论是政府还是民众，都更加省心。

这只是深圳市智慧城市建设的缩影，随着大数据技术、云计算、人工智能技术的进一步发展，深圳市的社会治理将更加智能化专业化。这也是《意见》要求促进社会治理现代化中的重要内容。

毗邻香港是深圳在改革开放之初发展速度快的重要因素，如今国家确立建设粤港澳大湾区战略，深圳又一次赢得了发展机遇。《意见》也明确支持深圳建设粤港澳大湾区大数据中心。

腾讯公司相关负责人在接受本报采访时表示，腾讯扎根于深圳，20年来的发展离不开兴办经济特区等中央重大战略部署带来的红利，离不开深圳的“敢闯敢试、敢为人先、艰苦奋斗”精神。“当前，产业互联网的发展正在推动深圳各行业的创新和数字化转型升级，腾讯将结合自身应用型创新优势，帮助产业与消费者形成更具开放性的新型连接生态，助力供给侧结构性改革，在深圳建设高质量发展高地的进程中扮演好‘数字化助手’角色。”该负责人表示。

而早在2015年，腾讯就与深圳市签署了推进智慧城市发展的战略合作协议，深圳市在利用云计算和大数据提升政府决策和城市管理的科学性和准确性的同时，也有力地促进了城市信息安全能力建设。

(责编：杨曦、庄红韬)