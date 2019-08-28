原标题：投资稳，经济巨轮动力强

【中国经济 看稳健 说信心】

在机器的轰鸣声中，图纸上的符号变成一条条富民路、一座座暖心桥，老百姓的日子越来越红火；在技术改造和持续创新中，老旧生产车间变得智能高效，一大批传统制造企业实现“老树发新芽”……

这些变化的发生，离不开投资的关键性作用。今年上半年，我国固定资产投资平稳增长，民间投资增速企稳回升，基础设施、民生等短板领域投资稳步增长，制造业转型升级投资、高技术产业投资较快增长。专家表示，我国现阶段投资需求潜力仍然巨大，不断扩大的有效投资，将为经济平稳运行提供关键支撑。

工地热火朝天

投资增速保持平稳

盛夏的广东，工地上一派热火朝天。

前不久，深中通道首节沉管隧道钢壳完成制造，并进行混凝土浇筑，隧道项目建设迈出坚实一步。深中通道通车后，将成为连接珠江东西岸的重要通道，届时从中山快速直达深圳，通勤时间将由2小时缩短到30分钟。

不只是广东，放眼全国，各地重大项目建设可谓如火如荼。

6月9日，随着雪域高原上的一阵爆破声，拉萨至林芝铁路第三长隧道、全长13.59公里的林芝市贡多顶隧道实现安全贯通，标志着全线重难点控制性工程取得阶段性突破；7月7日，位于川滇黔三省交界处的鸡鸣三省大桥主拱圈顺利合龙，标志着大桥建设取得重大阶段性进展……

这是基础设施投资增速回升的缩影。今年以来，我国投资补短板力度进一步加大，基础设施投资在补短板和稳增长中扮演着更加重要的角色，在经济社会发展的关键领域和薄弱环节发挥着“四两拨千斤”的作用。

一组组数据更能反映出我国的投资形势：上半年，基础设施投资同比增长4.1%，增速比1至5月份加快0.1个百分点，比去年全年加快0.3个百分点。基础设施投资中，生态保护和环境治理业投资增长48%，铁路运输业投资增长14.1%，信息传输业投资增长9.6%，道路运输业投资增长8.1%。

上半年，全国共完成固定资产投资（不含农户）299100亿元，同比增长5.8%，增速比1至5月份加快0.2个百分点。民间投资增速有所加快。上半年，民间投资同比增长5.7%，增速比1至5月份加快0.4个百分点。

专家表示，随着一系列“稳投资”政策的落地实施，我国投资增速保持平稳，在补短板、培育新动能、推动转型升级等方面的投资持续发力，投资对优化供给结构的关键性作用继续彰显。

企业发生“蝶变”

投资结构持续优化

可以唱歌、播报天气，并能根据语音指令进行冲洗、消毒等操作的马桶；不需抬腿跨入、有“门”可进的浴缸……在位于福建省南安市的九牧厨卫股份有限公司，各种各样的智能卫浴产品让人大开眼界。

据九牧董事长林孝发介绍，多年来，他们坚持自主创新，每年投入到技术研发和产品创新方面的费用不少于销售总额的5%，逐步实现了从传统制造业向智能制造的转型升级，市场竞争力不断增强。

像九牧一样，越来越多的传统制造企业正在发生“蝶变”。这些企业的“蝶变”，见证着我国投资结构持续优化。

以制造业为例，今年上半年，我国制造业投资同比增长3.0%，增速比1至5月份加快0.3个百分点，连续两个月回升。其中，制造业技术改造投资增长13.1%，增速高于全部制造业投资10.1个百分点。在上海、宁波、苏州等诸多有代表性的城市，先进制造领域的投资增幅明显。

当然，在看到积极因素的同时，也要看到，虽然上半年制造业投资增速有所回升，但总体仍处低位。加之，近一段时间以来，部分制造业企业包括国内加工密集型产业出现到周边国家寻求投资发展机会的现象。尽管目前制造业外迁规模不大，也属产业正常转移，但长远来看，不可掉以轻心，要持之以恒稳定制造业投资，稳定产业链布局，稳定发展信心，推动制造业实现高质量发展。

“稳制造业投资，就是稳工业大局，稳创新活力。”工信部运行监测协调局局长黄利斌说。赛迪智库工业经济研究所所长秦海林认为，稳定制造业投资，是进一步激活创新、稳定增长的必然要求。下半年，有利于制造业投资的因素依然存在，减税降费作用将逐渐体现，有助于促进预期改善。

短板依然突出

有效投资空间巨大

6月6日，工信部向中国电信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国广播电视网络有限公司四家企业颁发5G商用牌照，标志着我国正式进入5G商用元年。

5G商用后，不少企业迅速瞄准5G商机，不断加大投资力度。中国移动市场部副总经理首建国介绍，中国移动正在积极推进5G网络建设，计划今年年底前开通5万个5G基站。据专家估算，单是建设基站，5G投资就约为4G的1.5倍，8年内，5G将为我国拉动投资约1.2万亿元。

如今，5G网络、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，正成为有效投资补短板的重要方向。

风物长宜放眼量。面对外部环境不确定性和国内经济下行压力，更要坚定信心，看到我国投资平稳增长的底气与潜力。正如国务院发展研究中心宏观经济研究部副研究员李承健所说，我国有效投资的空间仍然巨大，要在民生需求中寻找短板和热点，释放有效投资的潜力，更好助力发展。

“当前，中西部地区和广大农村地区的基础设施短板依然突出。”中国宏观经济研究院研究员刘立峰认为，京津冀协同发展等一系列区域发展战略的落地，以及新型城镇化战略的推进，都将带来持续增长的投资需求。

国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮表示，今后将精准聚焦补短板重点领域，加强重大项目储备，抓紧推进重大项目开工建设，加强项目资金保障，促进民间投资持续健康发展，坚决不搞“大水漫灌”，切实防范地方政府隐性债务风险，着力抓好补短板稳投资各项重点工作。

今天的投资，就是明天的供给。随着一系列政策措施的落地见效，我国有效投资将持续扩大，经济巨轮也必将动力强劲、行稳致远。

（本报记者 刘坤）

(责编：杨曦、庄红韬)