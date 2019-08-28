原标题：“投资正过山海关”是市场选择

【网言】

近期，“投资正过山海关”的现象引起了社会关注。海内外投资者以实际行动对东北的投资价值作出了积极回应。面对这一好势头，东北地区要抓住机遇，加快改革步伐，加快产业结构调整，优化营商环境，推动全面振兴。

今年以来，宝马、沙特阿美、招商局、恒大、阿里巴巴……一批大企业投资东北布局落子。究其原因，一是国家有关东北振兴的政策红利不断释放；二是东北经济出现恢复性增长，走出最困难时期；三是东北经济潜力和成长性受到投资者青睐；四是东北营商环境不断改善。多方面原因叠加，形成了“投资正过山海关”的势头。

值得注意的是，当前对东北的投资，一个突出特征是市场选择。这意味着“投资正过山海关”，是资本的嗅觉使然，是市场对资源的优化配置。如此投资更有质量和效率，能为东北发展积蓄力量。东北地区要充分利用这一发展机遇，优化自身产业结构，为高质量发展提供新动能。

前些年，一句“投资不过山海关”，令一些投资者望而却步。痛定思痛，东北地区大力改善营商环境，陆续出台相关法规，严惩“吃拿卡要”和不作为、乱作为等，终于让投资者感受到，法治在这里成长，诚信在不断增强，市场信心得到恢复。

东北物产丰富、产业基础雄厚，发展潜力巨大。只要不断改革，完善与市场衔接的体制机制，投资者自然纷至沓来。要珍惜当前投资回暖的机遇，将各项优化营商环境的举措落到实处，进一步增强市场活力。相信这片黑土地，会再度成为投资热土和发展高地。

（原载于新华网 作者：王振宏、徐扬）

(责编：杨曦、庄红韬)