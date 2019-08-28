人民网>>财经

“投资正过山海关”是市场选择

王振宏 徐扬

2019年08月28日08:15  来源：光明日报
 
原标题：“投资正过山海关”是市场选择

　　【网言】

　　近期，“投资正过山海关”的现象引起了社会关注。海内外投资者以实际行动对东北的投资价值作出了积极回应。面对这一好势头，东北地区要抓住机遇，加快改革步伐，加快产业结构调整，优化营商环境，推动全面振兴。

　　今年以来，宝马、沙特阿美、招商局、恒大、阿里巴巴……一批大企业投资东北布局落子。究其原因，一是国家有关东北振兴的政策红利不断释放；二是东北经济出现恢复性增长，走出最困难时期；三是东北经济潜力和成长性受到投资者青睐；四是东北营商环境不断改善。多方面原因叠加，形成了“投资正过山海关”的势头。

　　值得注意的是，当前对东北的投资，一个突出特征是市场选择。这意味着“投资正过山海关”，是资本的嗅觉使然，是市场对资源的优化配置。如此投资更有质量和效率，能为东北发展积蓄力量。东北地区要充分利用这一发展机遇，优化自身产业结构，为高质量发展提供新动能。

　　前些年，一句“投资不过山海关”，令一些投资者望而却步。痛定思痛，东北地区大力改善营商环境，陆续出台相关法规，严惩“吃拿卡要”和不作为、乱作为等，终于让投资者感受到，法治在这里成长，诚信在不断增强，市场信心得到恢复。

　　东北物产丰富、产业基础雄厚，发展潜力巨大。只要不断改革，完善与市场衔接的体制机制，投资者自然纷至沓来。要珍惜当前投资回暖的机遇，将各项优化营商环境的举措落到实处，进一步增强市场活力。相信这片黑土地，会再度成为投资热土和发展高地。

　　（原载于新华网 作者：王振宏、徐扬）

(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved