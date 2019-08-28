人民网>>财经

河海不择细流，故能就其深

王海英

2019年08月28日08:15  来源：光明日报
 
原标题：河海不择细流，故能就其深

　　【光明论坛·温故】

　　2019年4月26日，习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲中指出：“‘河海不择细流，故能就其深。’如果人为阻断江河的流入，再大的海，迟早都有干涸的一天。我们要促进贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。”

　　“河海不择细流，故能就其深”出自李斯《谏逐客书》：“是以泰山不让土壤，故能成其大；河海不择细流，故能就其深；王者不却众庶，故能明其德。”战国末期，韩国为消耗秦国实力，派水工郑国到秦献计修渠。秦王政察觉后下令处死郑国，并驱逐所有客卿。楚人李斯以此书使废逐客令，郑国也继续主持完成了郑国渠的穿凿。济济人才和关中沃野最终助秦一统天下。“河海不择细流，故能就其深”体现了中华民族善于包容差异、主张和谐共生的文化精神和治世理念。

　　包容差异、和谐共生是中华文明的重要特质。《易传》有言“一阴一阳之谓道”，《道德经》讲“有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾”，《中庸》也讲“万物并育而不相害，道并行而不相悖”。无论是儒家还是道家，都深谙一个道理：差异性、矛盾性是事物的本性，也是事物发展的源泉。因此要善于协调差异，使矛盾的各方面在相互补益中形成统一整体，成就事物自身。差异事物的统一就是和谐。《左传》讲：“先王之济五味，和五声也，以平其心，成其政也。”烹饪和音律都是不同因素的相得益彰，君臣之间更要有相互反对的意见互相启发。若“以水济水”，或“琴瑟专一”，结果就是“以同裨同，尽乃弃矣”。同质事物的无穷累加只能导致衰败灭亡，差异性的和谐远比同一性的一致更加重要，所以《国语》讲“和实生物”，孔子也强调“君子和而不同”。

　　西方哲学也注意到差异，但差异的结果不是和谐共生而是矛盾对立。古希腊哲学开始于对世界本原的追问。柏拉图区分了可感世界和理念世界，认为理念作为世界的根据，独立于可以感知的个别事物。自此之后，本原是否运动、它与现象如何关联，这一直是西方哲学的棘手问题。性质单一的本原也决定了其肯定同一、否定矛盾的方法。在由亚里士多德所明确的形式逻辑中，矛盾根本就是无法容忍的错误，唯有同一律才能确保真理。直到2000多年之后，黑格尔才以辩证逻辑说明矛盾乃事物发展的动力。黑格尔所批判的旧形而上学的孤立、静止和封闭的性质，在一定程度上反映了西方文化传统。对比西方传统，季羡林先生认为“中华民族的最大的特点就是‘和’”。和谐的理念是孔子送给全世界的最好礼物，这是非常深刻的。

　　同为差异和矛盾，为何其在中西的意义竟如此不同？这源于中西文化不同的立场和方法。对于中国文化而言，虽然事事皆含矛盾，但矛盾并非最终状态，它是达成统一的要素和环节；对于西方传统而言，矛盾具有终极性的意义：本体与现象、主体与客体、自我与他人，甚至人的理性与感性，都处于差异和二分的状态。停留于差异就会有分别，有争执，有高下，有对立。中国文化则超越了差异和矛盾，以统一性包容了差异性。王阳明《大学问》有言：“大人者，以天地万物为一体者也，其视天下犹一家，中国犹一人焉。若夫间形骸而分尔我者，小人矣。”因为形体有别而间隔人我，这是小人立场。天地万物乃由君子一体之仁得以贯通，如此万物一体、天下一家、中国一人。

　　以统一性的视角关照万物，也即张载所讲的“民吾同胞，物吾与也”。人与人、人与物道通为一，彼此不仅没有对立，而且更进一步，“四海之内，皆兄弟也”。因此古代中国虽居有限的地理空间，却产生了无限的“天下”观念。天下乃天下人的天下，正是这种包容差异、和谐共生的文化精神使中华文明避免走向封闭与僵化，演绎了5000多年延续不断的文明历程。由此看来，一种文明真正的生命力，是在博采众长的基础上不断成就自身的深厚、广博与持久。

　　“河海不择细流，故能就其深”的文化理念，提醒仍处于纷争对立的现代世界：有容乃大。包容差异、和谐共生不仅是一种胸怀，更是一种力量。这种力量对于促进我国与世界互通共荣、推动国际关系走向和谐共生至关重要。一个民族或国家的未来命运究竟如何，这取决于能否在反思历史的基础上，进行合理的价值选择。

　　（作者：王海英，系吉林省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员，吉林省委党校〈吉林省行政学院〉哲学教研部主任、教授）

(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved