第三届中法跨境电商峰会将在巴黎举办

海外网法国8月27日电 （鲁佳 龙剑武）第三届中法跨境电商峰会将于10月15日在巴黎隆重开幕。本届峰会由中国（杭州）跨境电子商务综合试验区、人民日报海外网、杭州海外联谊会、欧洲杭州联谊总会总商会主办，淘宝全球购协办，中国驻法国使馆经济商务参赞处、法国中国工商会、法国商务投资署、法国巴黎工商会指导。

峰会期间，20多位中法政府及相关指导单位的领导与专家、60家中国采购商、150家欧洲品牌商、300家中欧业内供应链各环节解决方案提供商将共襄盛事，与会方囊括跨境支付、通讯与IT、物流、公关、会展企业、进出口公司、创业园区以及民间商贸组织等跨境电商业务生态系统的各类企业，预计将有逾1500名行业精英齐聚峰会现场，进行资源对接。

峰会汇聚全球优秀跨境电商践行者，将邀请包括淘宝全球购、天猫国际、阿里速卖通、网易考拉、物产通、佳成国际、贝贝等众多行业代表和在杭州孕育成长起来的独角兽创始人齐聚巴黎，分享在该领域的案例和经验。峰会也将邀请法国邮政、亚马逊、FNAC、巴黎春天、巴诗威、欧洲谷、LVMH等法方知名供应链企业代表参会，围绕依托跨境电商重构贸易链、在数字贸易下带动制造升级、促进中国品牌国际化等话题进行深度交流。

本届峰会由主题论坛和展位展示组成，理论层面与落地对接充分结合。峰会还将设分会场，由中法知名“行业关键意见领袖”（KOL）组合呈现直播带货环节，宣传“中国制造”。现场将预设40家品牌快闪展台，邀请350名买手现场“走播”，向欧洲品牌展示中国互联网购物的吸引力。

据悉，中法跨境电商峰会于2017年10月在法国巴黎首次召开，迄今已成功举办两届。峰会旨在搭建平台，帮助中欧跨境电商企业在新时代抓住新机遇、发现新商机，共同打造互利共赢的中法跨境电子商务生态圈，展望共筑“网上丝绸之路”的美好愿景。主办方表示，有意参会的业内人士可通过france@haiwainet.cn与峰会组委会联系。

(责编：栗翘楚、庄红韬)