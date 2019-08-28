人民网>>财经

一经注册便扣款，谁动了我的“钱袋子”？

网络贷款，层层套路何时休

孙亚慧  姜在辉

2019年08月28日08:21  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　伴随着网络的发展，许多金融产品在网上随处可见，这其中就包括网络借贷。不同于传统的借贷方式，网络借贷客观上有操作便捷、流程简单的特点，然而，有些网贷平台却风险暗藏。

　　近日，不少网友在某投诉平台上反映，自己在不知情的情况下收到来自网贷平台方的扣款短信。未输入支付密码便被扣款，有网友甚至表示自己连扣款提示短信都没有收到。

　　

　　“我的钱到底去哪儿了”

　　不久前，在哈尔滨读大学的王斌收到银行卡扣款信息，显示已向某网贷平台支付299元人民币，在此期间，他并没有输入支付密码，也未在扣款前收到任何提示。值得注意的是，王斌在下载了与之相关的App（应用程序）、注册并填写完银行卡号与电话号码等个人信息之后，发现软件使用前要先收取费用。出于谨慎，王斌并未使用该网贷平台并随即卸载。令人意外的是，两天后，王斌仍然收到了平台的扣款信息。

　　这种遭遇并非个例。笔者在梳理相关情况后发现，投诉平台上与之相关情况的投诉已过万件，大部分投诉内容与之相仿：下载网贷App、注册、填写个人信息、扣款。由于还未使用过网贷借款功能，不少用户对被扣款的原因疑惑不解。

　　据统计，存在“不知情便扣款”情况的网贷App至少有10余款。网友表示，平台扣款数额从98元到299元不等，扣款理由也是五花八门，“个人信息评估推荐服务”占多数，但不少用户并不知自己已使用过此项信息评估服务。

　　服务协议暗藏扣款名目

　　还未借款，为何已经被收取了费用？“个人信息评估推荐服务”可以在用户不知情的情况下收费吗？

　　笔者在采访中了解到，所谓需要收费的“个人信息评估推荐服务”，多隐藏在用户刚注册时填写的服务协议里。事实上，用户在注册过程中，会有需要自行勾选的服务协议，“我已阅读并同意《代扣服务协议》”“登录即代表您同意《用户服务协议》”“我已阅读并同意《评估推荐服务协议》”……收费的信息评估推荐服务就在其中，利用不少用户很少会认真阅读注册时相关协议的心理，就这样“拿走”了用户的钱。

　　不少网友表示，自己注册时“不知不觉”地就“开通”了免密支付。从注册到自行勾选服务协议再到开通免密支付，一个再寻常不过的注册场景，实际上却陷阱重重。

　　中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍表示，网贷平台对于关键性条款没有给予明确提示，而是隐藏于条约中，这本身就侵害了用户的知情权和自由选择权，这样的约定理应无效。在用户并未产生贷款业务、网贷平台也没有提供任何服务的情况下，平台“五花八门”的收款是不成立的。

　　擦亮双眼选择正规平台

　　朱巍认为，第三方支付平台在与网贷App进行合作前，也应对其互联网金融服务的资质进行考核，确认其是正规平台后再与其合作。若网贷平台缺乏资质或相关证明，第三方支付平台还要跟它们合作，就需要承担连带责任。

　　近期，网贷行业清退步伐不断加快，上海、四川、深圳等地相继公布了网贷机构清退名单。监管引导机构良性退出，有利于化解行业风险，加快行业出清，净化市场环境。前不久，北京也公示了第二批15家网贷“黑名单”。一直以来，一些不良网贷平台引发的问题屡见不鲜，乱象丛生，侵害了用户权益。监管部门及时出手，对于营造风清气正的市场环境无疑是强有力的信号。一些不良甚至非法网贷平台不仅侵害了消费者正当权益，有些较为极端的案例甚至对用户的正常工作、学习、家庭生活都造成了负面影响，危害之大实在不可小觑。

　　对于网贷平台使用者来说，如何能够准确识别“套路”，避免个人利益受损？业内分析人士认为，目前市场上存在的许多网贷App是不合规的，“套路”层出不穷，也给识别和判断造成了不小难度。用户要擦亮眼睛，尽量不要使用许多不知名的网贷App，也不要通过这类产品来理财。与此同时，要注意注册协议中所涉及的相关隐私问题，努力保障自身权益不受侵害。

(责编：栗翘楚、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved