货运搬家流行“网约车”

安徽省阜阳至亳州利辛县的网约车线路开通，为两地乘客提供城际拼车、包车、寄件的便利服务。

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在浙江义乌国内公路港物流中心，货车排队陆续进场装卸货物。

吕 斌摄（人民视觉）

如今，出门时用手机叫个网约车已经成为许多人的习惯。随着人口流动性增强与租房市场发展，行李搬运等“货物出行”日益成为大问题。近年来，货运行业也开始借鉴网约车模式，实现了快速发展。日前，交通运输部召开部务会议指出，要通过发展网络货运，推动解决道路货运行业多年来积累的深层次矛盾和问题，让更多货运企业尝到“互联网+”高效物流的甜头。货运市场网络约车反响如何？存在哪些问题？未来又应该何去何从？

搬家运货“网上叫车”

不久前，在北京上班的宋先生因租期届满准备搬家，搬家过程却遇到了不少烦恼：一方面，自己在老住处生活时间长，屋内东西较多，很难一次性收拾妥当，需要多次分批搬运；另一方面，传统的搬家公司普遍以厢式大货车为主，出一次车价格不低，多次雇佣大货车显得不划算。为了解决这个问题，宋先生尝试过打出租车、自己驾驶神州租车等形式搬家。然而，钱没少花，搬家进展却十分缓慢。“后来，经朋友推荐，我在赶集网上约了一辆中型客货两用车，价格也比较实惠，解决了搬家难题。”宋先生说。

与宋先生经历类似，在郑州工作的邓梅晨也表示，自己搬家时就是从网络货运平台上叫车拉货。“现在，货运搬家领域进行网络约车很方便，只需要填上地址、选择车型、备注货物信息就能下单叫车，有的时候打个电话也可以叫，跟普通出行时叫网约车差不多，能够提前预约时间和车型，很是方便。”邓梅晨说。

货运网约车，操作方便吗？笔者打开某货运APP，首页上可以看到不同车型的详细介绍，比如“小面包车载重800公斤，长宽高1.8×1.2×1.1米，载货体积2.4立方米”等，用户可以根据需求自行选择车型。界面下方还提供了不同车型、不同距离的价格标准，如小面包车起步价30元，中型面包车起步价56元等，平台会根据用户输入地址的距离和选用车型情况估算出总价呈现在界面上。在赶集网上，只要输入“货运面包车”“搬家”等关键词，就出现了数十条相关企业和个体户的信息及联系方式，用户可以在线留言或直接拨打电话进行咨询和预约。

据了解，如今，北京、郑州、南京、深圳等地的不少年轻人开始习惯于通过这样的网络货运平台叫车拉货。网络货运平台“货拉拉”公布的数据显示，截至2019年1月，货拉拉全平台的注册用户已达2800万名，注册司机300余万名。货运网络约车的新方式正变得越来越受欢迎。

网络平台“撮合”供需

“58速运”升级为“快狗打车”，将品牌定位为“拉货搬家运东西”，全方位满足用户货物出行需求；货拉拉与华晨雷诺在沈阳正式签署战略合作协议，共同开拓城市智慧物流市场；顺丰联合宣布搬运帮涉足同程货运网约车服务，主打大件快递、同城货运、同城配送等业务……随着个性化货运需求市场的快速增长，越来越多的商家开始进军“货运网络约车”这个市场。

网络平台的兴起，为货运司机带来了更多生意。常年在京津冀一带跑货运的吴师傅说，货运车型普遍对驾驶员驾照层级和经验要求较高，一般客户很难通过自驾来解决搬运大量行李的问题，这也是货车司机们瞄准的商机。网络货运平台的兴起，可以让货车司机接触到更广的客源和需求，提升了“撮合”成交的概率。

“这其中，‘货拉拉’‘货车帮’等大型货运网络约车平台和传统提供货运司机信息的58同城、赶集网等平台还有一定差别。前者更像是货运领域的滴滴，司机入驻后也要接受他们的规则和管理，比如说客户在这些平台叫车后如果40分钟内没有装货，按规定是需要再支付一笔等候费的，包括不同车型、不同距离的运货价格平台也都有相应规定。如果不入驻平台，价格、等候时间等完全由客户和司机自行协商，客源虽然相对不稳定，但司机的自主权则更大。”吴师傅说。

网络约车为何能在货运领域实现快速发展呢？今年初，运联研究院等机构发布的《中国公路运输大数据报告》显示，中国公路运输的市场规模超过6万亿元。从运力组织情况来看，全网12吨以上车型组织个数为177.9万，平均每个组织的注册车辆数为3.28辆；从运力组织规模分布上看，92.8%的运力组织拥有车辆数在5辆车以内，超过100台的中大型车队占比仅有0.4%。

专家表示，“小、散、乱”问题突出的背景下，“网络约车”实现了货与车高效匹配，有效整合了运力，把行业痛点变成了市场商机。同时，与远程快递市场相比，目前同城货运市场规模相当可观。有预测显示，到2022年，这一市场规模将达到1.7万亿元，这无疑为各大网络货运平台抢滩留下了充足空间。

健康运行呼唤规范管理

值得注意的是，在快速发展的同时，货运网络约车市场也暴露出一些问题，比如司机素质参差不齐、车身广告违规、运营模式受质疑等。

曾在北京读书的“90后”姑娘马晋雅是网络货运平台的老用户，每次搬家也都是通过网络货运平台找货车和司机，先后体验过很多平台。“我有一次从网络货运平台上联系了货车来搬家，但是司机服务态度较差、货送到目的地之后也不帮忙卸货，卸货还要另外加钱。而且，这个司机开车遇到交警时还特别紧张，也不知道是否有货运驾驶资格。”马晋雅说。

除了司机本身，平台也存在一些不合规之处。例如，不少网络货运平台为了提高自身知名度、塑造品牌形象，都要求入驻司机在自己货车的车身上粘贴带有平台标识的车贴，若不粘贴标识则会对司机进行处罚。今年5月29日，货拉拉平台被上海市交通委执法总队、交警总队和城管执法部门联合上门约谈，责令限期一个月内整改，清除所有设置车身上的违法经营性广告。

业内人士指出，相比出行市场，货运市场需求频次较低、运营成本更高，虽然完全将出行领域网约车的逻辑复制到货运市场中不一定可行，但从行业长期健康发展角度来讲，规范化管理和运作势在必行。

国家发改委综合运输研究所副所长李连成告诉笔者，互联网帮助物流行业实现了货运供给方和需求方的高效对接，较好地满足了大中小货主和居民零散的货运需求，提高了货物流通效率，这是货拉拉等网络货运平台能够发展起来的根本原因。同时也要看到，新事物在发展过程中出现各种问题是在所难免的。

“对于新兴网络货运平台存在的问题要以发展的眼光来看待，在发展中补足漏洞，既要从大环境上创造有利于新生事物发展的条件，也要时刻关注违规现象，完善相关规章制度，加强管理。”李连成表示，出行领域的网约车、共享单车等新形态的发展都证明，政府建章立制、引导管理对于行业的长远可持续发展是必不可少的，未来货运网络约车同样应该如此。

(责编：栗翘楚、庄红韬)