银保监会发文规范银行代理保险业务

银保监会日前印发《商业银行代理保险业务管理办法》（以下简称《办法》）。《办法》规定从业务准入、经营规划、业务退出、监督管理等方面，对商业银行销售保险产品进行了相应规范，旨在加强对商业银行代理保险业务监督管理，保护消费者合法权益，促进商业银行代理保险业务规范健康发展。
业务准入方面，《办法》提出，中国银保监会直接监管的商业银行经营保险代理业务，应当由其法人机构向中国银保监会申请许可证。其他商业银行经营保险代理业务，应当由法人机构向注册所在地中国银保监会派出机构申请许可证。商业银行网点凭法人机构的授权经营保险代理业务。商业银行及其保险销售从业人员应当对投保人进行需求分析与风险承受能力测评，根据评估结果推荐保险产品，把合适的保险产品销售给有需求和承受能力的客户。
从业人员“门槛”方面，《办法》明确，商业银行保险销售从业人员销售投连保险产品还应至少有1年以上的保险销售经验，每年接受不少于40小时的专项培训，并无不良记录。
此外在经营规则方面，《办法》明确，商业银行对取得的佣金应当如实全额入账，加强佣金集中管理，合理列支保险销售从业人员佣金，严禁账外核算和经营，并规定保险公司及其人员不得以任何名义、任何形式向商业银行及保险销售从业人员支付协议规定之外的任何利益。（记者向家莹）
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