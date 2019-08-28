15.2万亿！5G将拉动中国数字经济增长

5G预计今年9月开始正式商用。8月26日—29日，2019智博会在重庆举办，5G理所应当成为最受关注的技术，最火的话题。在“数字经济百人会”、5G智联未来高峰论坛、智慧物联与产业赋能高峰论坛等论坛上，无论是学术界的院士、教授还是产业界的大咖，谈的最多的都是5G，而我国在5G发展上具有优势已得到业界共识。

在重庆市通信管理局、中国信息通信研究院承办的5G智联未来高峰论坛上。工业和信息化部信息通信管理局局长韩夏表示，我国5G商用发展开局良好，目前5G+工业互联网、车联网已实现重要突破，在交通、医疗等多个行业已形成上百个5G创新应用场景。在设备管理方面，截至今年7月底，工业和信息化部已核发5G设备进网批文7张，进网标志37万个，多项5G关键技术取得突破。

中国信息通信研究院副院长王志勤透露，根据中国信息通信研究院测算，预计5G在2020—2025年，将拉动中国数字经济增长15.2万亿元。5G与人工智能、大数据等ICT新技术融合发展，将推动数字经济生产组织方式、资源配置效率、管理服务模式深刻变革。全国各省正纷纷布局5G发展，融合应用成为关注重点。截至今年7月，包括重庆在内，全国省市共发布5G相关政策文件35个。下一步，5G应用的重点将集中在云多媒体、智慧医疗、工业互联网、车联网方面。

“随着5G终端和应用的丰富，C端（个人用户）市场的爆发点可能在2020年底，B端（企业用户）的爆发点会在2022年来临。”中兴通讯股份有限公司副总裁尤琰认为，5G的更多期望在于B端，需要比较长的周期进行布局、谋求发展。

“5G正表现出前所未有的发展速度，3年将突破5亿用户，而4G和3G分别用了6年和9年。”华为技术有限公司无线产品线副总裁甘斌表示，华为在5G发展上已经进入快车道，目前已斩获全球商用合同50份，全球基站发货量超20万台。

GSMA大中华区技术总经理刘鸿预测，未来6年，全球5G终端的连接数将达40亿，中国占比将高达30%，成为全球5G网络建设的领头羊，将AI技术引入到5G网络规划之中，将更好地解决5G建设的成本、功耗和安全问题。

在由中国科协、工信部等单位联合主办，中国电子学会承办的“数字经济百人会”上。中国工程院院士、中国互联网协会理事长邬贺铨表示，5G更重要的是可助力工业互联网等多个产业的发展。预计到2030年，全球车联网的产值预计将达到1.5万亿美元，远超现在汽车产业的规模。预计到2035年，5G、人工智能和工业互联网将分别给全球经济增长贡献10万亿—15万亿美元。

“人类正在进入一个人工智能+物联网+5G的超级互联网时代。”小米集团副总裁、集团技术委员会主席崔宝秋表示，在这三个方面中国都具有优势，在5G上中国拥有专利优势、资本优势，并且已经提速了5G的商业化，部署了35万个可用的基站，这都是中国在5G上的优势。

“未来5G发展的机遇在中国。”5G数字转型战略家、《云经济学》作者Joe Weinma（乔·韦曼）直言，5G将会给全球产业带来深刻改变，而未来5G发展的机遇在中国。他表示，5G会为全球产业数字化带来巨大的机遇，催生更多的新产品。而中国有相关的发展计划和实施方案，这让他对5G在中国的应用前景十分看好。

重庆在5G发展上，依托重庆南岸区和经开区的优势布局了5G产业园，推进5G与物联网产业协同发展。在5G建设上，中国电信、移动、联通、铁塔集团与重庆市政府签署了“深入推进5G数字重庆建设战略合作协议”。重庆市通信管理局局长蔡立志表示，未来3年，4家集团公司将在重庆投入约350亿元建设以5G为重要载体的数字重庆，2019年将建成1万座5G基站。将基于5G平台、网络、终端等上下游产业链，与重庆市传统优势产业结合，发展壮大相关产业。加快5G创新应用，将5G广泛应用于交通、医疗、工业、文化体育、教育等各行各业。（记者雍黎）

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