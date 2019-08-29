7月规上工业企业利润增长2.6%

本报北京8月28日电 （记者陆娅楠）国家统计局27日公布，7月全国规模以上工业企业利润总额同比增长2.6%，而此数据6月份为下降3.1%，利润增速由负转正。1—7月份累计利润同比下降1.7%，降幅比1—6月份收窄0.7个百分点。

国家统计局工业司高级统计师朱虹分析，石化、电气机械、汽车是拉动利润增速由负转正的主要行业。7月份，受资产处置收益以及原油价格回落影响，石油加工行业利润虽同比下降28.1%，但降幅比6月份大幅收窄49.3个百分点；受销售回暖以及同期基数较低影响，电气机械行业利润增长30.8%，增速加快26.6个百分点；受投资收益大幅增加影响，化工行业利润增长3.2%，6月份为下降14.7%；受同期基数较低影响，汽车制造业利润下降9.2%，降幅收窄7.0个百分点。上述4个行业合计影响全部规模以上工业企业利润增速比6月份回升5.3个百分点。

消费品制造业利润增速也在7月明显加快。7月份，消费品制造业利润同比增长10.0%，增速比全部规模以上工业高7.4个百分点，比6月份加快6.1个百分点。装备制造业利润增速由负转正。

特别值得关注的是，私营企业利润增速大幅回升。7月份，私营企业利润同比增长11.4%，增速比6月份加快9.7个百分点。由于产成品存货周转有所加快，7月末，规模以上工业企业产成品存货周转天数为17.2天，同比减少0.2天。

《 人民日报 》（ 2019年08月29日 02 版）

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