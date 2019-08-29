国家网络安全产业园核心区开建

本报北京8月28日电 （记者贺勇）国家网络安全产业园区（海淀）主体大楼28日举行开工仪式，将为网络安全重点实验室、前沿技术研发中心等研究机构提供发展空间。

该产业园区将建设成为网络安全高端、高新、高价值产业集聚中心。到2020年，产业园带动的北京市网络安全产业规模将超过1000亿元，拉动GDP增长超过3300亿元，对于网络安全产业发展具有重要意义。

国家网络安全产业园区占地面积约8115亩，其中核心区和孵化区位于海淀区，企业总部区、产业生态区和产业配套区位于通州区。目前，孵化区内已集聚29家网络安全企业，初步形成网络信息产业聚集优势。

到2025年，国家网络安全产业园区将以国家安全、网络空间安全等重大战略需求为核心驱动力，部署、推进一批网络安全关键共性技术研究；同时搭建面向全球的协同研发平台，汇聚全球创新资源，推动网络安全核心技术创新和科研成果转化。

《 人民日报 》（ 2019年08月29日 02 版）

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