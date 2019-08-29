“一县一品”品牌扶持行动启动

本报北京8月28日电 （记者董丝雨）8月27日，为进一步加大对革命老区贫困县支持帮扶力度，由中国老区建设促进会、中国品牌建设促进会、中国优质农产品开发服务协会主办，人民日报文化传媒有限公司、中国国家品牌网承办的“一县一品”品牌扶持行动启动仪式在人民日报社举行。

本次行动是人民日报社将优势品牌传播资源向县域品牌建设和品牌扶贫领域延伸的一项重要举措，该活动确定了新的支持革命老区脱贫攻坚“一县一品”品牌扶贫行动的组织协调小组架构及合作名单，制订了“一县一品”品牌建设后5年规划，即打造500个区域公用品牌，价值评价不低于10亿元。

在本项行动框架下，人民日报社将全面引入品牌强国计划优势资源，与更多的县域品牌建设实践相融合，将品牌扶贫各项举措做实做细，助力打造具有更优品质、更深内涵、更强活力的优质品牌。

《 人民日报 》（ 2019年08月29日 15 版）

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