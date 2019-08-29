上海构筑人工智能发展高地

本报上海8月28日电 （记者谢卫群、沈文敏）对投入的水瓶，垃圾桶能瞬间识别出这是“可回收物”，用内置翻转功能将其投入另一侧可回收物桶内；说一句话，中译通翻译器便能自动翻译出日文、英文等多国文字，并在屏幕上显示；一只仿生手，可随人手势自如地模仿……在上海张江人工智能岛园区，110个“5G+AI”应用多方位展示着未来智能生活的图景。
去年12月，上海在全国率先发布“人工智能应用场景建设实施计划”，聚焦教育、医疗、制造业、城市管理等重点领域，开放应用场景，搭建供需对接平台，吸引更多人工智能新技术在上海率先应用。首批场景共吸引全球170多个解决方案。今年7月，上海第二批应用场景需求发布，又有全球企业的28个场景入选。
“人工智能企业不缺技术，但缺少应用场景。应用快了，人工智能企业才能快速成长，这是对企业最好的支持。”负责园区开发建设的张江集团董事长袁涛说。
向人工智能企业开放应用场景，打造世界级的标杆应用，这吸引了百度、阿里、腾讯、科大讯飞、微软、IBM等一批人工智能企业在上海集中布局。依图、快仓等本土人工智能企业加快发育，极链、图麟等初创企业不断生长。据统计，上海人工智能核心企业已超过1000家，泛人工智能企业超过3000家，从业人员近10万人，重点聚焦智能驾驶、智能机器人、智能硬件、智能传感器、智能芯片、智能软件等领域。
人工智能企业快速集聚，也与上海优越的产业基础密不可分。仅一个张江，便聚集了张江软件园、中芯国际等一批软件、芯片企业，为产业发展提供基础性支撑。
在吸引中外龙头企业落地发展的同时，上海加大对本地高成长企业和初创企业的支持。上海市制定推进方案，设立人工智能专项资金，去年有两批共83个项目获得支持。2018年，上海人工智能产业投资基金首期100亿元组建方案形成，人工智能相关行业融资额已超过600亿元。
《 人民日报 》（ 2019年08月29日 01 版）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】