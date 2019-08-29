上海构筑人工智能发展高地

本报上海8月28日电 （记者谢卫群、沈文敏）对投入的水瓶，垃圾桶能瞬间识别出这是“可回收物”，用内置翻转功能将其投入另一侧可回收物桶内；说一句话，中译通翻译器便能自动翻译出日文、英文等多国文字，并在屏幕上显示；一只仿生手，可随人手势自如地模仿……在上海张江人工智能岛园区，110个“5G+AI”应用多方位展示着未来智能生活的图景。

去年12月，上海在全国率先发布“人工智能应用场景建设实施计划”，聚焦教育、医疗、制造业、城市管理等重点领域，开放应用场景，搭建供需对接平台，吸引更多人工智能新技术在上海率先应用。首批场景共吸引全球170多个解决方案。今年7月，上海第二批应用场景需求发布，又有全球企业的28个场景入选。

“人工智能企业不缺技术，但缺少应用场景。应用快了，人工智能企业才能快速成长，这是对企业最好的支持。”负责园区开发建设的张江集团董事长袁涛说。

向人工智能企业开放应用场景，打造世界级的标杆应用，这吸引了百度、阿里、腾讯、科大讯飞、微软、IBM等一批人工智能企业在上海集中布局。依图、快仓等本土人工智能企业加快发育，极链、图麟等初创企业不断生长。据统计，上海人工智能核心企业已超过1000家，泛人工智能企业超过3000家，从业人员近10万人，重点聚焦智能驾驶、智能机器人、智能硬件、智能传感器、智能芯片、智能软件等领域。

人工智能企业快速集聚，也与上海优越的产业基础密不可分。仅一个张江，便聚集了张江软件园、中芯国际等一批软件、芯片企业，为产业发展提供基础性支撑。

在吸引中外龙头企业落地发展的同时，上海加大对本地高成长企业和初创企业的支持。上海市制定推进方案，设立人工智能专项资金，去年有两批共83个项目获得支持。2018年，上海人工智能产业投资基金首期100亿元组建方案形成，人工智能相关行业融资额已超过600亿元。

《 人民日报 》（ 2019年08月29日 01 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)