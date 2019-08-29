以贸易不平衡为由挑起经贸摩擦违背经济规律

8月28日，上海社科院举行“理性应对贸易摩擦，促进经济高质量发展”专家研讨会。专家认为，美方挑起经贸摩擦损人不利己，借贸易战打压中国将犯历史性错误。
美方单方面挑起经贸摩擦，给全球经济带来极大不确定性
上海社科院院长、国家高端智库首席专家张道根说，美方挑起贸易战，目的是在所谓“美国优先”战略下，重构第二次世界大战结束以来的国际经济秩序。
张道根分析，2008年国际金融危机后，美国经济面临一系列重大结构性问题和制度性问题。但是，美国一些人没有检视自己的问题，而是试图通过贸易战，对外转移矛盾，缓解国内矛盾，这个思路本身就是错误的。美方挑起经贸摩擦，给全球经济带来极大不确定性，引发负面效果。
数据显示，经贸摩擦带来很大破坏性。全球GDP增速已经出现明显下滑，制造业最明显。美国经济也未能摆脱经贸摩擦升级带来的影响，当前，美国居民消费价格上涨，生产成本上升，美国铁路运输煤炭、钢铁大宗商品运量下降，卡车、货车货运指数连续7个多月下跌。
美国在全球化进程中获得巨大利益
上海社科院世界经济研究所研究员张幼文表示，用贸易不平衡为理由挑起贸易战，在世界经济学理论上没有依据。中美两国企业间“我想卖，你想买”，最后买卖有差距形成贸易逆差，这是由市场决定的。
复旦大学经济学院教授袁志刚认为，始于上世纪80年代的全球化最大的特点是以跨国公司作为主要载体，产业链向全球布局，形成了全球产业链，或者称为全球价值链。这样一个过程正好与中国改革开放相对应，它提高了生产要素的配置效率。
袁志刚说，在这个过程中，美国其实获得了巨大的利益。因为美元是世界通行货币，贸易顺差的国家得到了更多的美元，更高的外汇储备，形成的趋势就是美元净流出。各国外汇储备量越高，美国就尽享进口，这是逆差货币发行得到的特殊利益。
袁志刚分析，全球化除了贸易自由化以外，更重要的是投资自由化，跨国公司在全球投资，然后它投资的东道国不等于就是消费国，这样就出现了生产地和消费地的分离，在这种情况下，怎么可能实现贸易平衡？全球化条件下讲双边平衡违背经济学基本原理，认为“贸易不平衡就吃亏了”，以此来挑起经贸摩擦是没有道理的。
上海社科院研究员徐明棋认为，在全球化背景下，形成了各国能够实现利益共赢的国际分工格局和产业链。如果人为破坏产业链，无论对美国、对中国，还是对全世界，都是不利的。采取加征关税的手段挑起贸易战，试图打破全球化背景下形成的全球产业链和国际分工格局，必然会导致损人不利己的结果。
中国市场为包括美国在内的各国企业提供了广阔的发展空间
上海外国语大学国际金融贸易学院院长章玉贵表示，美方单方面挑起贸易战，用极限施压手段打压中国，目的是将中国的发展路径纳入美国控制的秩序框架之内。
章玉贵认为，美方挑起贸易战，改变不了中美之间业已形成的经济和产业分工。中国市场拥有巨大的吸引力，美国的金融界、企业家和广大消费者最有发言权。
同济大学国家创新发展研究院副院长石建勋说，经济规律不可违。企业是经济组织，哪里有钱赚就到哪里生产和消费，这是经济规律，美国政府一些人强行要求美国企业从中国撤出，这样做违反经济规律，跨国公司能答应吗？结论是不言而喻的。中国近14亿人口的巨大市场在世界经济的版图上越来越重要，中国已经拥有超过4亿人的中等收入群体，而且人数还在快速增长中，这是世界上规模最大的中等收入群体，为包括美国在内的各国企业提供了广阔的发展空间，美国一些人试图强行让美国企业撤出，不仅违背市场经济规律，增加了美国制造业负担，也无益于改善民生，无助于美国经济自身发展。
《 人民日报 》（ 2019年08月29日 03 版）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】