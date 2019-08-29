对于美国自行车行业而言，中国几乎意味着“生命线”——美国绝大部分自行车整车、零部件和安全配件都来自中国。然而，美国政府多次挥舞关税大棒，几乎所有中国输美自行车产品都被加征关税，美国自行车行业经营者叫苦不迭。

“美国对中国商品加征关税，美国自行车市场将面临灾难性打击。”美国自行车产品供应商协会主管、专业自行车公司执行总裁鲍勃·马纪维修斯日前在接受本报记者采访时表示。去年8月，记者在美政府举行的拟对2000亿美元中国输美商品加征关税的听证会上听到了他的发言。“自行车不仅仅是一个车架和两个轮子，也是少年通往成年的起点。我恳请，不要剥夺这样简单的快乐”。然而，马纪维修斯和自行车行业其他代表的陈述没能打动美国贸易政策制定者们，来自中国的自行车整车和部分零部件被加征了10%的关税，后又被提升至25%。

时隔一年，马纪维修斯的失望之情溢于言表。近期，美方宣布将提高对约5500亿美元中国输美商品加征关税的税率。马纪维修斯告诉记者，最新税率生效后，该公司从中国进口产品的到岸价格在9月1日后将上涨10%，10月1日又将上涨5%，与自行车有关的服装和鞋子等产品也将受到影响。“最新一轮关税将导致更高的成本和零售价格，我们卖给零售商的价格至少会上涨5%左右，这将影响销售环节。”他说，“市场波动太大，不确定性太大，现在没有人制定长期计划。”

美国自行车产品供应商协会的数据显示，美国每年从中国进口1500万辆组装自行车，约占进口自行车总量的94%，总价值超过11亿美元；同时从中国进口的自行车零部件价值超过3亿美元，包括内外胎、座椅、把手等，占自行车零部件进口总额的60%左右。此外，美国大部分自行车头盔、车灯、儿童拖挂车等安全配件也从中国进口，价值在1亿美元左右。如今，面对不断升级的经贸摩擦，摆在自行车企业面前的难题是：继续从中国进口，还是寻找其他货源？无论哪种情况都意味着成本的上升。

马纪维修斯表示，中国是全球生产链上的重要组成部分，如果要将生产线从中国全部转移到美国或其他国家，需要很长时间和大量投资。“中国的劳动力规模庞大且高效，中国企业在自动化、机械化和新技术方面的投资，以及提高生产效率的方式都堪称典范。美国加征关税无论从哪个角度来看，都不是明智的选择，我们不想成为经贸摩擦的牺牲品。”

（本报华盛顿8月28日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月29日 03 版）

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