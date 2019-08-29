京台科技论坛在京开幕

新华社北京8月28日电 （宋美黎、罗鑫）第二十二届京台科技论坛28日在北京开幕。开幕前，中共中央政治局委员、北京市委书记蔡奇会见了来京参加论坛的台湾嘉宾代表。
蔡奇欢迎台湾嘉宾到京参访。他说，近年来，京台各领域交流合作取得可喜进展，形成了“两岸媒体人北京峰会”“海峡两岸社团联谊会”“两岸青年交流合作北京峰会”等好品牌，特别是已连续举办22届的“京台科技论坛”，为两岸关系和平发展发挥了重要作用。在新的起点上，深化京台交流合作潜力很大、前景光明。我们将认真贯彻习近平总书记提出的“两岸一家亲”理念，落实中央“31条惠台措施”，积极为台湾同胞来京投资兴业、旅游观光、求学创业创造良好环境，多为台湾同胞办实事。希望各位台湾企业家与我们一道，抓住时机，推动京台各领域交流合作走向深入，深化两岸经济社会融合发展，增进两岸同胞情谊和认同，共同维护两岸同胞共同福祉，推动两岸关系和平发展，促进祖国和平统一，共谋民族伟大复兴。
两岸企业家峰会台湾方面理事长萧万长说，20多年来京台科技论坛为两岸在科技、金融、文化等多层面提供了交流平台，对两岸合作发展作出了非常大的贡献。此次两岸企业家峰会第一次正式参加京台科技论坛，台湾企业家踊跃报名，热烈响应，通过参与系列活动，将对京台未来深化合作继续发挥积极作用。
《 人民日报 》（ 2019年08月29日 04 版）
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