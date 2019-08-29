应战敢战善战方能止战（人民论坛）

面对中美经贸摩擦，有一种观点认为中国不该反击，而应放低姿态、委曲求全，尽可能满足美方要求。这种观点显然是错误、幼稚的，也是非常有害的。

产生这种观点的根源在于，有的人没有看清美国一些人挑起经贸摩擦是零和博弈及霸权思维在作怪。从历史上看，自从美国成为头号世界强国以来，当一个国家的经济总量达到或超过其60%时，美国就会下狠手打压。当前，美国一些人将中国视为战略对手，认为中国迅速发展对美国霸权构成了挑战。美国一些人不会因为中国委曲求全而改变维护自身霸权的目标，只会得寸进尺，直到把中国发展势头完全压制住。那种认为只要中国示好让步、美方就会止步的观点，误判了中美经贸摩擦发生的根本原因，也没看透美国一些人的霸权本质。面对中美经贸摩擦，只有应战、敢战、善战方能止战。

面对美方极限施压，中国不会委曲求全。因为中国有坚定的信心和十足的底气。委曲求全论者大多认为中国比美国实力弱，与美斗争中国必输。应当看到，中美经贸摩擦固然会对我国对外开放、企业经营产生不利影响，增加经济下行压力，但以全局、长远的眼光审视，这种影响总体是可控的，我国经济发展的综合优势明显。中国共产党的坚强领导，完整的工业体系，不断优化的营商环境，不断扩大的国内市场规模，日益完善的基础设施，与世界经济体系的紧密联结，都是中国应对中美经贸摩擦的信心和底气所在。

从维护国际基本道义准则出发，中国不会委曲求全。美国一些人无视多边贸易规则，单方面对多国提高关税，严重干扰基于市场规则的全球产业链分工，损害全球自由贸易基础和经济全球化进程，给世界经济带来重大风险，给整个国际体系平稳运行带来巨大冲击。从这个意义上说，美国是“失道”一方，中国是“得道”一方。得道多助、失道寡助，正义一方自当秉持正义、伸张正义，与不义之举作坚决斗争。

从历史上看，那些被美国当作竞争对手而受到打压的国家，有的曾经采用过退让策略，但并没有换来美国的“高抬贵手”，反而使自己错失发展良机。

从更深层看，对美国一些人在国际社会所采取的行为的本质应有清醒认识，不可抱有幻想。多年来，美国努力把自己打扮成“无私”“自由”的国际体系领导者角色。但是美国一些人的所作所为，更多体现出一味追求本国利益的自私算计，不但正在侵蚀二战后构建起来的国际经济政治秩序，也在摧毁其自己设计的国际形象。美国一些人此前宣扬的那些价值观只是美国实力高高在上时的幌子，一旦实力下降、发展受挫、国内不稳，就会把那些用来标榜自己的价值观扔到一边，大行霸权之道。

中国对待中美经贸摩擦的立场和态度一直是不愿打，不怕打，必要时不得不打。中国不会畏惧美方升级经贸摩擦的威胁，一定会坚决斗争到底。同时，中国始终坚信，国与国之间只要平等相待、互谅互让，就没有通过协商解决不了的问题。中国将继续推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，坚定不移走和平发展道路，推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2019年08月29日 04 版）

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