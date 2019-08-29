追赶超越看陕西（权威发布）

99.1%

2019年上半年，新登记市场主体增长99.1%

165.37万人

2016年至2018年，革命老区165.37万人脱贫，16个革命老区县脱贫摘帽

94.22%

全省社会治安满意率达94.22%

8月28日，在国新办举行的新中国成立70周年省（区、市）系列主题新闻发布会上，陕西省委书记、省人大常委会主任胡和平，陕西省委副书记、省长刘国中出席，围绕“‘五个扎实’谱新篇 追赶超越再出发”主题介绍情况，并回答记者提问。

2015年2月，习近平总书记到陕西考察调研，提出追赶超越定位和“五个扎实”要求，为陕西发展指明了前进方向和根本路径。胡和平表示，“全省上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和对陕西重要指示批示，低调务实不张扬、埋头苦干，推动各项事业取得长足进步。”

“五个扎实”谱新篇

扎实推动经济持续健康发展，陕西不断增强经济创新力、竞争力。放眼今日三秦大地，先进制造业基地、航空产业基地、陕北高端能源化工基地建设如火如荼，能源化工、航空航天、装备制造、电子信息等产业集群不断壮大。

扎实推进特色现代农业建设，陕西加快推动农业强、农村美、农民富。“世界上每7个苹果、每3个猕猴桃就有1个是来自陕西的。”胡和平表示，陕西立足多样性的丰富农业资源，大力发展果业、畜牧业、设施农业及区域特色农业。

扎实加强文化建设，陕西持续推进文化大省向文化强省迈进。通过“文学陕军”“长安画派”“西部影视”“陕西戏曲”等品牌，以及丝绸之路国际艺术节、丝绸之路考古联盟等平台，让陕西成为海外旅客了解中国的一个窗口。

扎实做好保障和改善民生工作，让陕西百姓有更多获得感、幸福感、安全感。如今，群众收入增速跑赢GDP增速，公立医院改革走在全国前列，跨省异地就医直接结算全面实现，社会治安满意率达94.22%。

扎实落实全面从严治党，陕西努力营造风清气正的政治生态。陕西深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，从延安精神中汲取全面从严治党力量，持之以恒正风肃纪反腐，党员干部干事创业劲头进一步增强。

西部开发迎机遇

推进西部大开发形成新格局，陕西迎来难得的发展机遇。新时代的三秦大地，坚持大保护、坚持大开放、坚持高质量发展。

谈及“大保护”，胡和平引用贺敬之的《回延安》。“诗歌中写道‘对照过去我认不出了你，母亲延安换新衣’。”胡和平说，今日延安就像诗里那样，换了新衣。“截至去年底，延安退耕还林近1100万亩，植被覆盖度提高到81.3%，入黄河泥沙比20年前降低88%，水土流失面积降低23%，生态效益年价值量达210多亿元。”

延安的巨变，是陕西生态文明建设的缩影。陕西持续加强生态环境保护，使绿水青山就是金山银山的理念深入人心、落地生根。“我们要走好生态优先、绿色发展的路子，特别是保护好秦岭这一国家重要的生态安全屏障，让三秦大地的天更蓝、山更绿、水更清。”胡和平说。

虽然不沿边、不靠海，坚持“大开放”的陕西，已成为我国向西开放的窗口和前沿。

“新时代推进西部大开发形成新格局，陕西要深化改革开放，以开放促改革促创新促发展。”胡和平说，陕西正加快建设“一带一路”交通商贸物流中心、国际产能合作中心、科技教育中心、国际文化旅游中心、丝绸之路金融中心等“五大中心”，构建陆空内外联动、东西双向互济的全面开放新格局。

陕西有富集的能源资源，还有雄厚的科技实力、完整的工业体系。近年来，陕西大力发展战略性新兴产业，完善产业布局，关中、陕北、陕南三大区域的发展更协调、活力更强劲。

“新时代推进西部大开发形成新格局，陕西要坚持质量第一、效益优先，转方式、调结构、促升级。”胡和平说，通过实施产业基础再造工程，打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战，不断提升经济整体素质和发展水平。

“三个经济”铸引擎

作为“一带一路”重要节点，今日陕西正大力发展枢纽经济、门户经济、流动经济。

陕西位于中国版图中心部位，也是欧亚大陆桥的重要交通枢纽。如今，一个“米”字形高铁网，正在三秦大地加速形成。近年来，陕西加快“国际运输走廊”和“国际航空枢纽”建设，西安、宝鸡、延安入选国家物流枢纽布局承载城市。

如今，西安咸阳国际机场旅客吞吐量居全国十大机场第七位、国际旅客增速和航空货邮增速位列第一；中欧班列“长安号”，现已串起丝路沿线的44个国家和地区；今年1至7月，“长安号”开行1073列，开行量、重载率、货运量都居全国前列。陕西对外开放的门户地位日益凸显：已建成中国最大的内陆港，航空和铁路的发展使陕西到中亚和欧洲更加便利。西安咸阳国际机场获批第五航权，西安临空经济示范区、中国（西安）跨境电子商务综合试验区等获批设立，进一步增强了陕西的门户功能。

“盛唐的繁荣景象，成为国人引以为自豪的记忆。”胡和平说，今日陕西正在大力推动要素合理流动，促进人流、物流、能量流、资金流、信息流高效集聚，努力使市场在资源配置中起决定性作用。去年，陕西省进出口总值增长29.3%；今年上半年，新登记市场主体增长99.1%，陕西已成为开放创新的一片热土。

情系百姓奔小康

“我们一定尽锐出战、攻坚克难。”谈及脱贫攻坚，胡和平斩钉截铁，“陕西要坚决打赢脱贫攻坚这场硬仗。”

2012年，陕西有56个贫困县、592万贫困人口，贫困发生率为21.4%；截至去年底，贫困人口已减至77.5万人，贫困发生率降至3.18%。

胡和平介绍，脱贫攻坚战打响以来，陕西认真落实“六个精准”要求，科学配置帮扶力量；着力解决“两不愁、三保障”的问题；加大对深度贫困县、革命老区县的支持力度，攻克深度贫困的堡垒；做好巩固脱贫成果防返贫工作。

2016年至2018年，革命老区165.37万人脱贫，16个革命老区县脱贫摘帽。延安告别了绝对贫困，老区人民已开启奔向全面小康的新征程。

刘国中介绍，陕西通过脱贫攻坚弥补增收短板、稳定就业夯实增收基础、发展产业拓宽增收渠道、改革创新放大增收效果、落实政策强化增收保障等举措，让居民收入的增速持续跑赢GDP增速。

2018年，陕西省城乡居民收入分别达33319元和11213元，较1980年分别增长80.9倍和77.9倍。今年1至7月，陕西省城镇新增就业27.96万人，同比增长2.5%；农村劳动力转移就业619.6万人，同比增加87.1万人。上半年，新登记私营企业和个体工商户吸纳就业169.12万人，同比增长97.9%。

《 人民日报 》（ 2019年08月29日 07 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)