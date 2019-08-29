新中国成立70周年陕西成就展举行

本报北京8月28日电 （记者高炳）展翅翱翔的朱鹮、竞相绽放的鲜花、热情洋溢的秧歌、繁忙有序的空港……28日，新中国成立70周年陕西成就展在国新办新闻发布厅举行，一幅幅展示陕西经济社会巨变、彰显三秦儿女锐意进取的照片，引来众多观者赞叹。

本次展览共包括扎实推动经济持续健康发展、扎实推进特色现代农业建设、扎实加强文化建设、扎实做好保障和改善民生工作、扎实落实全面从严治党五大板块，参观者可通过图片展览、互动展演和实物文创，近距离体验“陕西风情”，感受三秦大地的历史巨变，领略这片土地上悠久、灿烂的文化魅力。

在实物文创区，何尊拓片、朱鹮抱偶等精彩作品，引得观者纷纷驻足。一旁的互动展演区，香道、皮影等表演竞相上演。“看五千年中国到陕西”，各类精彩展演，凸显三秦大地的多姿多彩。

《 人民日报 》（ 2019年08月29日 07 版）

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