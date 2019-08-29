2019世界智能制造大会10月在南京举行

本报北京8月28日电 （记者林小溪）2019世界智能制造大会将于10月17日至19日在江苏南京国际博览中心举行。记者从8月27日召开的新闻发布会上获悉：大会以“智能新视界 工业新未来”为主题，由江苏省人民政府、工业和信息化部、中国工程院、中国科学技术协会共同主办，包括智领全球高峰会、智领全球发布会、智领全球嘉年华和智领全球博览会四大板块。

工信部装备司副司长王瑞华表示，本届大会将更加突出高端化和引领性、专业化和应用性、国际化和开放性、市场化和多元性。与往届相比，今年高峰会增设金砖国家智能制造暨新工业革命伙伴关系研讨会、中国工程科技发展战略江苏高峰论坛两场重点活动，以及中德、中日智能制造论坛，中英现代产业合作伙伴关系对话等专项活动。此外，10余场主题分论坛将聚焦人工智能、5G技术、工业互联网等热点领域。

“目前，‘智能聚变高峰论坛’等17场活动提交了方案，已确定重点演讲嘉宾34位，出席大会的国内外顶级专家、产业领袖等重要嘉宾预计达320人左右。”大会组委会秘书长、江苏省政府副秘书长张乐夫就2019世界智能制造大会筹备情况作介绍。届时，大会还将多维度展示制造业数字化、网络化、智能化发展成果，“黑科技”、新制造等将纷纷亮相。目前已有301家国内外企业确认参加博览会，10%以上展品首次对外展出。

据悉，世界智能制造大会于2016年12月起已连续举办3年，参会总人数超3万人次，专业观众近30万人次。

《 人民日报 》（ 2019年08月29日 15 版）

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