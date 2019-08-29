北京网安产业规模将超千亿元

本报北京8月28日电 （记者贺勇）8月28日，国家网络安全产业园区（海淀）主体大楼举行开工仪式，标志着国家网络安全产业园区建设取得重要阶段性进展。下一步，该产业园区将打造国内领先、世界一流的网络安全高端、高新、高价值产业集聚中心。到2020年，依托产业园带动，北京市网络安全产业规模将超过1000亿元，拉动GDP增长超过3300亿元。

从今年1月21日园区正式揭牌至今，国家网络安全产业园区孵化区内已集聚29家网络安全企业，初步形成网络信息产业聚集优势。到2025年，这里将成为国家安全战略支撑基地和国际领先的网络安全研发基地，同时搭建面向全球的协同研发平台，汇聚全球创新资源，推动网络安全核心技术创新和科研成果转化。

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