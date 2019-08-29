5G来了，网络安全咋保障

不久前，国家广播电视总局印发了《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》，明确了到2025年在广电5G网络和智慧广电建设方面取得重要成果。这一最新文件，成为政策支持5G大规模走向应用的又一个生动写照。

业内人士指出，随着万物互联、人工智能、5G等新技术的发展，网络空间与现实空间的边界不断融合消失，网络安全已经关系到国家安全、城市安全、基础设施安全和个人安全等各方面。因此，打造网络安全生态，为中国经济发展和社会稳定保驾护航，正在成为中国网络安全行业的共识。

8月19日，在360互联网安全中心以及多家网络安全企业共同主办的“第七届互联网安全大会”上，与会各方围绕网络安全问题展开了深入讨论，传递出不少有价值的信息。

中国工程院院士邬贺铨表示，5G时代的来临和工业互联网的应用，使得网络攻击往往会造成比过去更严重的影响，网络安全已经是国家、社会、企业乃至个人绕不开的重要命题。如何及时促进网络信息安全企业、政府部门、运营商互相形成大数据协同，获得实时威胁情报和风险通报及解决方案，利用外部力量帮助企业提升工业互联网的安全防御，是工业互联网亟待解决的核心问题。

工信部网络安全管理局副局长杨宇燕表示，核心技术是国之重器，是保障安全的基石。不掌握核心技术，就是最大的隐患。主管部门支持企业、高校、科研机构突破核心关键技术，在工业互联网安全、人工智能安全、5G安全、数据安全等方面加大研究力度，构建多领域、多层次的网络安全技术创新体系，有效应对不断变化的安全风险。

360公司董事长兼首席执行官周鸿祎认为，万物互联时代，虚拟空间和物理空间联通使得国家关键基础设施成为网络攻击的战场。应对网络战，最关键的是看见别人的网络攻击。周鸿祎表示，网络安全大数据是“看见对手”的基础，及时的情报和丰富的数据库是重要核心，攻防专家起决定性的作用。

“360在网络安全领域通过十多年的积累，形成了海量的安全大数据、威胁情报系统和丰富的知识库样本，以及全球顶尖的安全专家团队，创新推出的网络安全大脑在网络漏洞挖掘，APT攻击发现、威胁情报共享等方面都达到全球领先水平。未来，我们将与更多合作伙伴共建安全大生态，推动中国网络安全行业更快发展。”周鸿祎表示。

在新加坡通信和信息网络安全局首席执行官许智贤看来，网络安全不光只是建立高墙，政府及业界可以共同合作捕捉网络安全领域的机会，并且共同创造就业及经济增长。推动网络安全合作伙伴机制的建立，政府部门既要与关键基础设施业主及企业合作，也要与网络安全学术界及其它国家的业界进行合作。

大家普遍认为，基于大数据人工智能的网络运维，减少了人为的差错，智能化的监控有利于提高网络的安全防御水平，但是5G的虚拟化和软件定义能力以及协议的互联网化、开放化也带来新的安全风险。面对5G时代到来后潜在的网络安全风险，还需要中外各方携手共同防范和化解。

(责编：栗翘楚、杨曦)