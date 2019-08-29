国务院：再取消一批工业产品生产许可证

国务院总理李克强8月28日主持召开国务院常务会议，部署深化放管结合加强事中事后监管，促进公平竞争提升市场效率；决定再取消一批工业产品生产许可证，更大释放市场主体创新创造活力；确定进一步促进体育健身和体育消费的措施，部署推动在线教育健康发展促进教育公平。

为降低市场准入门槛、以“减证”促“简政”、激发企业创新创造活力，会议决定，在近年来大幅压减生产许可证基础上，再取消内燃机、汽车制动液等13类产品生产许可证，对其中涉及安全、健康、环保的，转为强制性产品认证管理，认证费用由财政负担。

“再取消一批工业产品生产许可证，有助于降低制造业企业制度性成本，提升企业竞争力。”盘古智库高级研究员盘和林对《经济参考报》记者表示。

万博新经济研究院副院长刘哲也表示，用行政上减证减权的“减法”，换取企业增活力添动力的“加法”，是深化放管服改革、优化营商环境的重要抓手。大幅压缩生产许可证，可使开办企业中办证手续简化、效率提升，将有效降低企业管理成本和制度成本，提升企业创新创业、转型升级的积极性，激发相应领域的微观经济活力。

为倡导推动全民健身和促进体育消费，会议确定，一是顺应群众健身需要，推动公共体育设施有效向社会开放，针对不同年龄段人群特点积极发展健身培训及相关服务，鼓励开发健身产品，引导更多人形成健身锻炼习惯，增强人民体质。二是围绕释放市场潜力发展体育产业。推动社会力量举办体育赛事。全国性单项体育协会主办的赛事活动等，符合条件的都要交由市场主体承办。鼓励举办校际青少年体育赛事。三是加大体育场地设施供给。支持社会资本投资建设体育设施，保障合法权益。政府投资新建体育场馆应委托第三方企业运营。

刘哲表示，体育产业是重要的民生产业，也是具有广泛市场前景和消费潜力的新经济服务产业。通过加大政策支持力度，调动社会力量，提升社会资本参与的积极性，用市场化手段提升供给质量，有利于更好满足人们的消费需求，扩大内需，释放消费潜力。

为满足群众教育服务需求、推动优质教育资源共享、更好惠及边远贫困地区、增进教育公平，会议确定：一是推进“互联网+教育”，鼓励符合条件的各类主体发展在线教育，为职业培训、技能提升搭建普惠开放的新平台。二是加快建设教育专网，到2022年实现所有学校接入快速稳定的互联网。支持面向深度贫困地区开发内容丰富的在线教育资源。三是强化监管，切实保护群众权益。

“在线教育创造了跨时空的生活、工作和学习方式，使得知识获取渠道更加灵活与多样化。在师资力量、硬件设施等方面可以突破城乡、边远山区等物理条件限制，在促进教育公平方面有着显著优势。”盘和林说。（记者班娟娟）

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