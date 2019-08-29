以金融科技赋能金融业高质量发展

央行日前印发了《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》（简称《规划》），明确了我国今后三年金融科技发展目标、重点方向和主要任务，为金融科技的发展提供了方向指引。

自金融稳定理事会（FSB）于2016年提出“金融科技是技术驱动的金融创新”这一定义以来，全球已在此基础上形成共识，以现代科技成果改造或创新金融产品、经营模式、业务流程的尝试与应用层出不穷。央行于2017年5月份成立了金融科技委员会，并启动了金融科技应用试点。经过几年来的摸索和实践，最终形成了这份指引未来三年发展的《规划》。《规划》提出，按照全国金融工作会议要求，秉持“守正创新、安全可控、普惠民生、开放共赢”的基本原则，充分发挥金融科技赋能作用，推动我国金融业高质量发展。

从顶层设计来看，应加强金融科技战略部署。金融科技是推动金融转型升级的新引擎、服务实体经济的新途径、促进普惠金融发展的新机遇、防范化解金融风险的新利器。作为金融科技行业发展的顶层规划，《规划》首先强调要从长远视角加强顶层设计，把握金融科技发展态势，强化统筹规划、体制机制、人才队伍建设等方面的战略部署，为金融科技发展提供保障。

技术方面，应强化金融科技合理应用。金融科技是金融与科技的深度融合，涵盖大数据、云计算、人工智能、分布式数据库等多个技术领域。技术应用既提高了金融科技的质量和效率，也扩大了金融科技范畴。应以重点突破带动全局，规范关键共性技术的选型、能力建设、应用场景和安全管控，全面提升金融科技应用水平，将金融科技打造成为金融高质量发展的“新引擎”。

应用方面，应赋能金融服务提质增效。传统模式下，金融行业往往只能对大客户、高净值客户提供个性化、定制化服务，对绝大多数客户只能提供标准化服务。金融科技可以提升传统金融服务水平、创新和丰富金融产品，使得金融朝着个性化、多元化和服务精细化方向发展。应合理运用金融科技手段完善产品供给、降低服务成本、优化融资服务，提升金融服务质量与效率，使金融科技创新成果更好地惠及百姓民生，推动实体经济健康可持续发展。

安全方面，应增强金融风险技防能力。金融科技在提升金融效率、降低成本和增强风控能力方面效果显著，但技术的深入融合一定程度上模糊了业务边界，扩大了风险传播范围。要正确处理安全与发展的关系，运用金融科技提升跨市场、跨业态、跨区域金融风险的识别、预警和处置能力，加强网络安全风险管控和金融信息保护，做好新技术应用风险防范，坚决守住不发生系统性金融风险底线。

监管方面，应加大金融审慎监管力度。金融科技作为跨界新兴产物，在迅速发展的同时也遇到了法律缺失和监管空白等问题。《规划》提出，加强金融科技审慎监管，建立健全监管基本规则体系，加大监管基本规则拟订、监测分析和评估工作力度，运用现代科技手段适时动态监管线上线下、国际国内的资金流向，探索金融科技创新管理机制，服务金融业综合统计，增强金融监管的专业性、统一性和穿透性。

今年6月，央行行长易纲在陆家嘴论坛演讲中指出：“未来，全球金融增长点在于金融科技，国际金融中心竞争的焦点也在金融科技。因此，我们应高度重视金融科技发展。”此次出台的《规划》，为我国金融科技发展提供了战略方向与政策指引。下一阶段，各金融机构、科技公司和监管部门将各司其职、齐心协力，共同致力于提升金融科技应用水平、发挥金融科技赋能作用、增强金融风险防范能力，以促进金融高质量发展，更好地服务实体经济和金融消费者。（王静文）

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